Meppen setzt Erfolgsserie fort - Joker stechen, Prasse trifft doppelt 3:0-Auswärtssieg bei Teutonia Ottensen markiert den fünften Dreier in Serie

Der SV Meppen hat seine beeindruckende Form in der Regionalliga Nord erneut unter Beweis gestellt. Beim bereits als Absteiger feststehenden FC Teutonia 05 Ottensen setzte sich die Mannschaft von Trainer Lucas Beniermann am Samstag mit 3:0 (0:0) durch und feierte damit den fünften Sieg in Folge. Wie schon in den vergangenen Wochen überzeugte der SVM durch geduldiges Spiel, eine stabile Defensive – und wirkungsvolle Einwechslungen.

In der Anfangsphase der Partie war der SV Meppen dem Führungstreffer gleich mehrfach nahe. Bereits in der fünften Minute setzte Daniel Haritonov den Ball nach einem langen Pass von Luis Sprekelmeyer knapp neben das Tor. Kurz darauf vergab Mika Stuhlmacher eine weitere gute Möglichkeit. Auch Willi Evseev (27.) und erneut Stuhlmacher (45.) konnten die Offensivbemühungen der Gäste zunächst nicht in Zählbares ummünzen. Die Hausherren aus Hamburg agierten trotz des feststehenden Abstiegs engagiert und kamen selbst zu gefährlichen Abschlüssen, darunter ein Kopfball an die Latte nach einem Freistoß (25.). Die Partie blieb bis zur Pause offen, torlos – aber mit leichten Vorteilen für die Emsländer.

Einwechslungen bringen die Entscheidung Nach einem zähen Beginn in die zweite Halbzeit setzte Beniermann in der 65. Minute auf frische Kräfte. Mit der Einwechslung von Leon Tasov, Jonas Janssen und Luca Prasse bewies der SVM-Coach ein feines Gespür. Bereits vier Minuten später war es Prasse, der nach Vorarbeit von Tasov und Evseev zum 1:0 traf (69.). In der 84. Minute legte derselbe Spielzug den zweiten Treffer nach: Wieder bereitete Tasov vor, erneut vollendete Prasse – diesmal mit etwas Glück aus kurzer Distanz.