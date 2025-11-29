Meppen schlägt Oldenburg und plötzlich ist wieder alles möglich

Endlich wieder ein Gefühl, das wir Emsländer so sehr vermisst haben: Glaube. Hoffnung. Euphorie.

SV Meppen lässt den Traum wieder leben - ein magischer Abend in Oldenburg

Schon nach wenigen Minuten bebte der Gästeblock. Oliver Schmitt, in dieser Saison ohnehin ein Phänomen, fasste sich an der Strafraumgrenze ein Herz. Sein Schuss wurde abgefälscht und schlug wie gemalt im Knick ein - 1:0, eiskalt, kompromisslos, genau der Punch, den wir brauchten.

Was für ein Abend im ausverkauften Marschweg-Stadion, was für ein Statement unseres SV Meppen! Nachdem Oldenburg uns die ersten beiden Duelle der Saison noch knapp entreißen konnte, zeigte der SVM im Topspiel eindrucksvoll, warum wir weiterhin ganz oben mitreden – und warum diese Saison noch lange nicht entschieden ist.

Und was dann folgte, war pure Leidenschaft: Meppen stand kompakt, lauerte auf Konter, blieb mutig, ein Auftritt mit echter Spitzenmannschafts-Mentalität.

Oldenburg versuchte viel, doch an unserer Defensive biss sich der Favorit die Zähne aus. Jeder Zweikampf, jeder Block, jeder geklärte Ball wurde von uns Fans gefeiert, als ginge es um die Meisterschaft. Und irgendwie fühlte es sich auch genau so an.

Die zweite Hälfte war ein Nervenspiel. Oldenburg drückte, aber Meppen hielt dagegen, mit Herz, mit Wille, mit allem, was man in so einem Topspiel braucht. Und als die Gastgeber das Risiko erhöhten, schlugen wir eiskalt zu.

82. Minute, der Moment, in dem wir alle explodierten:

Thorben Deters, unser Mann für die wichtigen Augenblicke, drehte sich im Strafraum und knallte den Ball zum 2:0 ins Netz. Der Gästeblock tobte, der Glaube flammte auf, und plötzlich war er wieder da, dieser Gedanke:

„Warum nicht wir? Warum nicht diese Saison?“

Die Schlussphase war hitzig: Gelb-Rot für Schmitt, Rot für Oldenburgs Anubodem. Aber Meppen blieb cool, hätte sogar durch Engelmann oder Stuhlmacher noch erhöhen können. Egal, wir hatten genug getan.

Wir hatten Oldenburg geschlagen. Auswärts. Im Topspiel. Überzeugend.

Der SV Meppen sendet ein Signal an die Liga

Was wir an diesem Abend gesehen haben, war mehr als ein Auswärtssieg.

Es war ein Zeichen.

Ein Funken, der wieder Hoffnung entfacht hat.

Eine Erinnerung daran, dass der SVM noch lebt - stärker, stabiler und hungriger als viele dachten.

Die Mannschaft wirkt gefestigt. Jeder kämpft für jeden. Und vorne haben wir Spieler, die Spiele entscheiden können.

So fühlt sich eine Saison an, die noch Großes bereithalten könnte.

Fazit eines glücklichen Fans

Dieser Sieg war nicht nur ein Dreier, er war ein Gefühl.

Ein Versprechen.

Ein vorgezogenes Weihnachten für uns Meppener.

Wenn wir so weitermachen, kann diese Saison zu etwas ganz Besonderem werden.

Und ja, ich glaube wieder daran. Mehr denn je.

Meppen lebt. Meppen kämpft. Meppen träumt.