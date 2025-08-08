Meppen ringt tapferes Neun-Mann-Rehden nieder

Trotz langer Unterzahl hat der BSV Schwarz-Weiß Rehden dem Favoriten aus Meppen einen harten Kampf geliefert, am Ende setzte sich der SVM jedoch mit 2:1 durch.

Die Partie begann temporeich, Rehden übernahm sofort die Initiative. Doch schon nach zehn Minuten mussten die Gastgeber einen herben Rückschlag hinnehmen: Mazur sah nach einer Notbremse die Rote Karte. Meppen fand zunächst kaum Lösungen gegen den kompakten BSV, der in Unterzahl mutig blieb. Kurz vor der Pause belohnte sich Rehden, nach einem Freistoß landete der Ball bei Kapitän Wolff, der zum 1:0 vollendete (44.).

Nach Wiederanpfiff drängte Meppen auf den Ausgleich, tat sich aber weiterhin schwer. In der 56. Minute folgte der nächste Nackenschlag für Rehden: Choi sah Gelb-Rot, die Gastgeber standen nun mit nur noch neun Mann auf dem Platz. Der Druck der Gäste nahm zu, doch der BSV verteidigte leidenschaftlich. Erst in der 75. Minute fiel der Ausgleich, als Hermes einen Freistoß per Kopf unter die Latte wuchtete. Nur zwei Minuten später sorgte Hoffmann per Foulelfmeter für die Wende (77.).