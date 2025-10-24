Meppen ringt Drochtersen nieder, Phönix und Verinac glänzen, Absagen

Mitreißender Fußball, späte Treffer und ein dramatisches Topspiel: Der heutige Auftakt des 16. Spieltags in der Regionalliga Nord bot alles, was die Fans lieben. Vor allem der SV Meppen setzte mit einem 3:2-Heimsieg gegen den SV Drochtersen/Assel ein Ausrufezeichen im Titelrennen. Phönix Lübeck feierte einen Auswärtssieg in Altona, während der VfB Lübeck und Kickers Emden sich ein spannendes Unentschieden lieferten. Zudem gibt es zwei Spielabsagen.

Vor 1710 Zuschauern startete Phönix Lübeck entschlossen in die Partie. In der 29. Minute brachte Benjamin Luis die Gäste in Führung und sorgte für Ruhe im Spiel der Lübecker. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Stylianos Kokovas per Foulelfmeter in der 56. Minute auf 2:0 und stellte damit den Endstand her. Altona 93 kämpfte bis zum Schluss, konnte jedoch den kompakten Defensivverbund der Gäste nicht mehr überwinden. ---

7653 Zuschauer sahen ein hochklassiges Spitzenspiel, das an Dramatik kaum zu überbieten war. Schon in der 3. Minute brachte Haris Hyseni die Gäste aus Drochtersen per Foulelfmeter mit 1:0 in Führung. Doch der SV Meppen schlug eindrucksvoll zurück: Thorben Deters glich in der 15. Minute aus, bevor Julian Ulbricht in der vierten Minute der Nachspielzeit der ersten Halbzeit zum 2:1 traf. In einer packenden Schlussphase legte Meppen noch einmal nach – Mika Harald Stuhlmacher erhöhte in der dritten Minute der Nachspielzeit auf 3:1. Zwar konnte Matti Steinmann in der siebten Minute der Nachspielzeit noch auf 3:2 verkürzen, doch der SV Meppen brachte den knappen Vorsprung über die Zeit. ---

Am Freitagabend trennten sich der VfB Lübeck und der BSV Kickers Emden in einem umkämpften Spiel 2:2. Die Gäste starteten stark: Tido Steffens traf in der 11. Minute zur Führung, Felix Göttlicher legte zehn Minuten später zum 0:2 nach. Antonio Verinac brachte die Lübecker zurück ins Spiel, als er in der dritten Minute der Nachspielzeit auf 1:2 verkürzte. Er war es auch, der in der 75. Minute den umjubelten Ausgleich erzielte. Trotz einer engagierten Schlussphase blieb es beim Unentschieden. ---

Im Stadtderby empfängt die Zweitvertretung von Hannover 96 den Aufsteiger HSC Hannover. 96 II kommt mit Selbstvertrauen nach dem 3:1-Erfolg bei Werder Bremen II, bei dem Alexander Vogel doppelt traf und Franz Roggow einen Elfmeter verwandelte. Der HSC hingegen musste sich zu Hause dem FSV Schöningen mit 1:3 geschlagen geben. Es wird ein Duell zwischen spielerischer Klasse und kämpferischer Leidenschaft. ---

Norderstedt erkämpfte sich zuletzt ein spektakuläres 3:3 in Lohne, als Lukas Felix Krüger in der dritten Minute der Nachspielzeit den Ausgleich erzielte. Nun wartet mit Weiche Flensburg der nächste schwere Gegner. Flensburg verlor zuletzt knapp mit 2:3 gegen Spitzenreiter Oldenburg, konnte aber durch Dominic Hartmann und Marshall Faleu in der Schlussphase Moral beweisen. Beide Mannschaften suchen Stabilität – ein offenes Duell ist zu erwarten. ---

In Jeddeloh trifft eine der formstärksten Mannschaften der Liga auf ein Team im Umbruch. Jeddeloh siegte zuletzt mit 3:1 in Emden, angetrieben von den Torschützen Moritz Brinkmann, Tom Gaida und Max Wegner. Werder Bremen II unterlag Hannover 96 II mit 1:3, einzig Princewill Mbock traf spät in der Nachspielzeit. Für Werder gilt es, die Defensive zu stabilisieren – Jeddeloh will den vierten Tabellenplatz festigen oder sogar weiter nach oben klettern. ---

