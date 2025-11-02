Meppen rettet Remis, Oldenburg lässt Punkte liegen – Hannover jubelt

– Foto: Imago Images

Der 17. Spieltag der Regionalliga Nord endete heute mit großen Emotionen und kleinen Rückschlägen für die Spitzenteams. Der SV Meppen kam beim FC St. Pauli II erst in der Nachspielzeit zu einem Punkt, während der VfB Oldenburg in Bremen ebenfalls nur remis spielte. Auch im Tabellenkeller sorgte ein spätes Tor in Hannover für Jubel – und in Norderstedt für Enttäuschung.

In der 25. Minute brachte Maximilian Geißen die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Nur fünf Minuten später erhöhte Haris Hyseni in der 30. Minute auf 2:0 und belohnte die offensive Spielweise der Hausherren. Nach dem Seitenwechsel blieb Drochtersen dominant. In der 73. Minute sorgte Allah Aid Hamid mit dem 3:0 für die Vorentscheidung. Jeddeloh fand kaum Mittel gegen die stabile Defensive der Gastgeber, konnte aber in der 78. Minute durch Max Wegner noch auf 3:1 verkürzen.

Vor 1139 Zuschauern entwickelte sich ein packendes Duell, in dem die Gäste aus Lübeck früh in Führung gingen. Bereits in der 2. Minute traf Ramiz Demir zum 1:0. Doch Flensburg antwortete mit viel Leidenschaft: Obinna Iloka glich in der 14. Minute aus, und Marcel Cornils drehte das Spiel in der 34. Minute mit seinem Treffer zum 2:1. Nach der Pause kämpfte sich Lübeck zurück – Yehor Melenivskyi traf in der 62. Minute zum 2:2-Endstand. Ein Remis in einer intensiven Partie, die beiden Mannschaften Selbstvertrauen geben dürfte. ---

Phönix Lübeck setzt seinen Höhenflug fort und festigt Platz fünf. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte sorgte Arthur Inaka mit einem Doppelschlag für die Entscheidung. In der 48. Minute brachte er seine Mannschaft in Führung, ehe er in der 65. Minute mit dem 2:0 alles klar machte. Vor 352 Zuschauern zeigte Phönix eine gute Vorstellung und bleibt mit nun zehn Siegen ein ernstzunehmender Verfolger der Spitzengruppe. ---

Der Bremer SV bewies seine Heimstärke und drehte nach Rückstand die Partie. Hannover 96 II startete stark und ging durch Sean Busch in der 8. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel war der BSV die aktivere Mannschaft: Leon Gino Schmidt erzielte in der 53. Minute den Ausgleich und legte in der 73. Minute das 2:1 nach. Vor 633 Zuschauern feierten die Bremer einen wichtigen Sieg, während Hannover nach der Niederlage in der Tabelle stagniert. ---

Ein Torrausch in Emden: Die Kickers feierten vor 2050 Zuschauern einen klaren Sieg. Tido Steffens brachte Emden in der 14. Minute in Führung, Rasmus Tobinski glich in der 21. Minute für Altona aus. Doch nach der Pause drehte Emden auf. Dennis Engel traf in der 46. Minute zum 2:1, erneut Steffens erhöhte in der 57. Minute, Marten Schmidt legte in der 62. Minute nach, ehe David Schiller in der 85. Minute per Foulelfmeter den 5:1-Endstand herstellte. Für Altona kam es noch schlimmer: Deniz Hasan Yilmaz sah in der 60. Minute Gelb-Rot.

Im Duell der Krisenteams entschied ein Treffer die Partie. Glory Kiveta erzielte in der 49. Minute das einzige Tor des Tages. Lohne hatte die große Chance zum Ausgleich, doch Pelle Hoppe scheiterte in der 80. Minute mit einem Foulelfmeter. Vor 613 Zuschauern blieb der HSV II damit im Abstiegskampf am Leben, während Lohne weiterhin tief im Tabellenkeller steckt. ---

In einer intensiven Begegnung trennten sich Werder Bremen II und Oldenburg mit einem 1:1. Die Gastgeber gingen in der 31. Minute durch Dominik Kasper in Führung. Der VfB reagierte druckvoll nach der Pause, und Nico Mai glich in der 49. Minute aus. Danach neutralisierten sich beide Mannschaften weitgehend, sodass es beim Unentschieden blieb. Oldenburg verpasste damit die Rückkehr an die Tabellenspitze, bleibt aber weiter in Schlagdistanz. ---

Der Tabellenführer aus Meppen musste beim abstiegsbedrohten FC St. Pauli II lange zittern. Rawley St. John brachte die Hamburger kurz vor der Pause in der 42. Minute in Führung. Erst in der Nachspielzeit bewahrte Luis Sprekelmeyer den SVM vor der zweiten Saisonniederlage – in der 90.+2 traf er zum 1:1. Das späte Remis sichert Meppen die Tabellenführung, auch wenn Drochtersen nun punktgleich ist. ---