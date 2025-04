Meppen II will im Heimspiel gegen Rehden den nächsten Schritt machen

Am kommenden Samstag empfängt der SV Meppen II den BSV Schwarz-Weiß Rehden zum Duell zweier formstarker Mannschaften der Oberliga Niedersachsen. Anstoß der Partie im Meppener Stadion ist um 14 Uhr. Die U23 des SVM will nach dem jüngsten 3:2-Auswärtserfolg in Heeslingen nun auch zu Hause nachlegen und mit einem Sieg am direkten Konkurrenten vorbeiziehen.