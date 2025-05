Meppen II vor Schlüsselspiel im Kampf um die Top fünf

Der SV Meppen II geht mit Rückenwind in die letzten drei Spieltage der Oberliga Niedersachsen. Mit dem Heimspiel gegen den abstiegsbedrohten MTV Eintracht Celle steht am Samstag ein Duell an, das auf dem Papier klare Rollen verteilt, in der Realität jedoch ein hart umkämpftes Spiel erwarten lässt. Für Meppen geht es um die Chance, in die Top fünf vorzustoßen – für Celle um den Klassenerhalt.