Meppen II vor nächster Bewährungsprobe gegen Heeslingen

Der SV Meppen II steht nach zwei Spieltagen auf Rang 14 der Oberliga Niedersachsen. Ein Punkt aus zwei Begegnungen und ein Torverhältnis von 2:4 stehen für die Mannschaft zu Buche. Zum Auftakt unterlag Meppen dem SV Wilhelmshaven mit 0:2, am vergangenen Wochenende folgte beim Lüneburger SK ein 2:2.

Dabei zeigte die Mannschaft nach dem frühen Rückstand eine Reaktion. Wessels brachte Meppen in der 37. Minute in Führung, ehe Lüneburg die Partie durch einen verwandelten Foulelfmeter von Hübner (40.) und den Treffer von Borges (61.) drehte. Jozic gelang in der 87. Minute noch der Ausgleich.