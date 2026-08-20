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Meppen II vor nächster Bewährungsprobe gegen Heeslingen
Der SV Meppen II empfängt am dritten Spieltag den Heeslinger SC
Nach dem 2:2 beim Lüneburger SK will der SV Meppen II im ersten Heimspiel der Saison den ersten Sieg einfahren. Der Heeslinger SC reist nach einem 1:1 gegen Eintracht Braunschweig II mit vier Punkten als Tabellenvierter an.
Der SV Meppen II steht nach zwei Spieltagen auf Rang 14 der Oberliga Niedersachsen. Ein Punkt aus zwei Begegnungen und ein Torverhältnis von 2:4 stehen für die Mannschaft zu Buche. Zum Auftakt unterlag Meppen dem SV Wilhelmshaven mit 0:2, am vergangenen Wochenende folgte beim Lüneburger SK ein 2:2.
Dabei zeigte die Mannschaft nach dem frühen Rückstand eine Reaktion. Wessels brachte Meppen in der 37. Minute in Führung, ehe Lüneburg die Partie durch einen verwandelten Foulelfmeter von Hübner (40.) und den Treffer von Borges (61.) drehte. Jozic gelang in der 87. Minute noch der Ausgleich.
Heeslingen reist mit vier Punkten an
Der Heeslinger SC belegt mit vier Punkten und einem Torverhältnis von 4:1 derzeit den vierten Tabellenplatz. Nach dem 3:0-Auftaktsieg gegen den VfV Borussia 06 Hildesheim musste sich Heeslingen zuletzt mit einem 1:1 gegen Eintracht Braunschweig II begnügen.
Damit liegt der kommende Gegner vor dem dritten Spieltag einige Plätze vor Meppen. Während der SV Meppen II noch auf den ersten Dreier wartet, hat Heeslingen bereits einen Sieg verbucht. Für die Mannschaft aus Meppen bietet sich nun die Gelegenheit, im ersten Heimspiel der Saison den Rückstand auf den Tabellenvierten zu verkürzen.