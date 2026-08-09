Meppen II verliert zum Auftakt gegen Wilhelmshaven Der SV Meppen II unterliegt zum Saisonstart mit 0:2 – Gottschling und Cao treffen für die Gäste von red · Gestern, 19:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Reinhard Rehkamp

Der SV Meppen II ist mit einer Niederlage in die neue Saison der Oberliga Niedersachsen gestartet. Gegen den SV Wilhelmshaven verlor die Mannschaft mit 0:2. Die Gäste nehmen nach dem ersten Spieltag mit drei Punkten Rang drei ein, Meppen II bleibt zunächst ohne Zähler.

Nach dem ersten Spieltag steht der SV Wilhelmshaven mit drei Punkten und einem Torverhältnis von 2:0 auf Rang drei. Der SV Meppen II ist nach der Auftaktniederlage Tabellen-13. Beide Mannschaften waren ohne Punkte in die Saison gestartet. Die Partie blieb in der ersten Halbzeit torlos. Nach der Pause gelang den Gästen der erste Treffer: Gottschling brachte Wilhelmshaven in der 51. Minute mit 1:0 in Führung. Meppen II fand darauf keine Antwort. In der Schlussminute erhöhte Cao auf 2:0 (90.) und entschied die Begegnung zugunsten der Gäste.

Wilhelmshaven zufrieden mit dem Auftakt Pressesprecherin Frauke Lohmann-Herrnberger sprach von einer „geschlossenen starken Mannschaftsleistung“ und zeigte sich mit dem Ergebnis zufrieden: „wir sind glücklich über den Auftaktsieg.“ Nach ihrer Einschätzung setzte die Mannschaft die Vorgaben des Trainers vollständig um. Gleichzeitig sah Lohmann-Herrnberger noch Möglichkeiten zur Verbesserung bei der Chancenverwertung: „Bei konsequenter Ausnutzung der Chancen hätte dieses Spiel schon frühzeitiger für uns entschieden werden können.“