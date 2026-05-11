Meppen II verliert Auswärtsspiel: "Der Anschluss kam zu spät"

Die Gäste erwischten den besseren Start. Bereits in der fünften Minute brachte Halili die Meppener mit 1:0 in Führung. In der Anfangsphase kontrollierte Meppen die Partie und erspielte sich weitere Möglichkeiten, verpasste jedoch einen höheren Vorsprung.

Der SV Meppen II reiste als Tabellensiebter mit 44 Punkten nach Verden, der Gastgeber stand vor der Partie mit 38 Zählern auf Rang elf. Über weite Strecken entwickelte sich ein intensives Spiel mit Vorteilen auf beiden Seiten.

Nach knapp einer halben Stunde nutzte Verden dann eine Unsicherheit der Gäste konsequent aus. Reiners traf in der 29. Minute zum 1:1-Ausgleich und brachte die Gastgeber zurück in die Begegnung.

Direkt nach dem Seitenwechsel verlor Meppen den Zugriff auf die Partie. Uwandu brachte den FC Verden 04 per Foulelfmeter in der 54. Minute erstmals in Führung. Nur drei Minuten später erhöhte Austermann auf 3:1.

Die Gäste bemühten sich in der Schlussphase um den Anschluss und kamen durch Benke in der Nachspielzeit noch zum 2:3 (90.+4). Zuvor hatten die Emsländer bereits Pech bei Abschlüssen an Latte und Pfosten. Für einen Punktgewinn reichte die späte Druckphase jedoch nicht mehr.

Stammermann kritisiert entscheidende Phasen

Trainer Carsten Stammermann verwies nach dem Spiel zunächst auf die schwierige personelle Situation: „Erstmal ein sehr, sehr enger Kader und sehr viele Ausfälle.“

Vor allem die Entwicklung nach der starken Anfangsphase ärgerte den Meppener Coach: „Wir haben 25 Minuten ein Klasse-Auswärtsspiel gemacht, müssen höher als 1:0 führen. Dann laden wir den Gegner zum Ausgleich ein und verpennen den Beginn der zweiten Halbzeit.“

Die schnelle Wendung der Partie sei letztlich entscheidend gewesen: „Dann liegst du plötzlich 1:3 hinten, haben dann nochmal einde gute Antwort gegeben, hatten bei Latte und Pfosten Pech und der Anschluss kam zu spät.“

Der FC Verden 04 verbessert sich durch den Heimsieg auf 38 Punkte und festigt seine Position im Tabellenmittelfeld. Der SV Meppen II bleibt trotz der Niederlage bei 44 Zählern auf Rang sieben, verpasste jedoch die Chance, weiter an die oberen Plätze heranzurücken.

Vor dem letzten Saisonspiel steht für die Emsländer nun vor allem die Aufgabe an, nach mehreren liegen gelassenen Punkten wieder Konstanz in die Ergebnisse zu bringen.