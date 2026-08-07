Meppen II startet gegen Wilhelmshaven in die neue Saison

Nach einer intensiven Vorbereitung beginnt am Sonntag auch für den SV Meppen II die neue Spielzeit in der Oberliga Niedersachsen. Zum Auftakt wartet mit dem SV Wilhelmshaven ein Gegner, der in der vergangenen Saison lange im oberen Tabellenbereich mitmischte.
Die Tabelle besitzt zum Saisonstart naturgemäß noch keine Aussagekraft. Beide Mannschaften stehen bei null Punkten und null Toren. Dennoch treffen zwei Teams aufeinander, die in der vergangenen Spielzeit zur erweiterten Spitzengruppe gehörten. Der SV Meppen II schloss die Saison 2025/26 auf Rang acht ab, während Wilhelmshaven Fünfter wurde.
Für Meppen II ist die Partie zugleich der erste Ligaauftritt unter dem neuen Trainer George Yumusak. Der Verein hat seinen Kader im Sommer bewusst kleiner aufgestellt und setzt stärker auf die Entwicklung junger Spieler sowie auf die Integration von Talenten aus dem eigenen Nachwuchs.
Der SV Wilhelmshaven reist mit einem positiven Ergebnis aus dem jüngsten Testspiel an. Beim VfL Stenum setzte sich die Mannschaft am 2. August mit 2:1 durch. Der Erfolg soll nun auch als Grundlage für einen gelungenen Ligastart dienen.
Die Verantwortlichen erwarten allerdings eine anspruchsvolle Aufgabe. „Unser erstes Ligaspiel gegen SV Meppen 2 wird gut vorbereitet und wir stellen uns auf einen starken Gegner ein“, sagt Pressesprecherin Frauke Lohmann-Herrnberger. Die Zielsetzung des SV Wilhelmshaven ist dabei eindeutig: „Unser Ziel ist ganz klar zu siegen.“
Für beide Mannschaften beginnt damit eine Spielzeit, in der die Karten neu gemischt werden. Meppen II will die gute Entwicklung der vergangenen Saison fortsetzen, Wilhelmshaven seine Ambitionen im oberen Tabellenbereich unterstreichen.
Das erste Aufeinandertreffen der neuen Saison wird somit auch ein früher Gradmesser dafür, wie gut die jeweiligen Mannschaften ihre Vorbereitung in den Pflichtspielbetrieb übertragen können.