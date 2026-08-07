Meppen II startet gegen Wilhelmshaven in die neue Saison Der Tabellenachte der Vorsaison empfängt zum Auftakt einen ambitionierten Gegner von red · Gestern, 19:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Manni Hermes

Nach einer intensiven Vorbereitung beginnt am Sonntag auch für den SV Meppen II die neue Spielzeit in der Oberliga Niedersachsen. Zum Auftakt wartet mit dem SV Wilhelmshaven ein Gegner, der in der vergangenen Saison lange im oberen Tabellenbereich mitmischte.

Die Tabelle besitzt zum Saisonstart naturgemäß noch keine Aussagekraft. Beide Mannschaften stehen bei null Punkten und null Toren. Dennoch treffen zwei Teams aufeinander, die in der vergangenen Spielzeit zur erweiterten Spitzengruppe gehörten. Der SV Meppen II schloss die Saison 2025/26 auf Rang acht ab, während Wilhelmshaven Fünfter wurde. Für Meppen II ist die Partie zugleich der erste Ligaauftritt unter dem neuen Trainer George Yumusak. Der Verein hat seinen Kader im Sommer bewusst kleiner aufgestellt und setzt stärker auf die Entwicklung junger Spieler sowie auf die Integration von Talenten aus dem eigenen Nachwuchs.