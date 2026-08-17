Meppen II sichert in Lüneburg spät einen Punkt

– Foto: Manni Hermes

Der SV Meppen II hat am zweiten Spieltag der Oberliga Niedersachsen den ersten Punkt der Saison geholt. Beim Lüneburger SK kam die Mannschaft nach einem 1:2-Rückstand durch einen späten Treffer von Jozic noch zum 2:2.

Nach der 0:2-Niederlage gegen den SV Wilhelmshaven zum Auftakt stand der SV Meppen II vor dem Gastspiel beim Lüneburger SK bereits unter Druck. Lüneburg war ebenfalls mit einer Niederlage in die Saison gestartet und hatte beim 2:3 gegen Eintracht Braunschweig II einen Punktgewinn verpasst.

In Lüneburg erwischte Meppen zunächst die bessere Ausgangslage. Wessels brachte die Gäste in der 37. Minute mit 1:0 in Führung. Die Antwort der Gastgeber ließ allerdings nicht lange auf sich warten: Hübner verwandelte drei Minuten später einen Foulelfmeter zum Ausgleich.