 2026-07-17T11:53:53.177Z

Allgemeines

Meppen II mit Remis im Testspiel gegen Oberligisten

1:1 gegen den Oberligisten SV Schermbeck – Jozic erzielt die Führung für die Emsländer

von red · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Manni Hermes

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Oberliga Niedersachs.
Oberliga Westfalen
SV Meppen II
SV Schermbeck

Der SV Meppen II hat sein erstes Testspiel der Sommervorbereitung mit einem Unentschieden beendet. Gegen den westfälischen Oberligisten SV Schermbeck trennten sich die Emsländer 1:1.

Der erste Härtetest der Vorbereitung endete für den SV Meppen II mit einem leistungsgerechten Remis. Gegen den SV Schermbeck aus der Oberliga Westfalen zeigte die Mannschaft über weite Strecken eine engagierte Vorstellung und sammelte wichtige Erkenntnisse für die kommenden Wochen.

Jozic bringt Meppen in Führung

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase setzte der SV Meppen II den ersten Akzent. In der 23. Minute brachte I. Jozic die Mannschaft mit 1:0 in Führung und sorgte damit für den Pausenstand.

Auch nach dem Seitenwechsel hielten die Emsländer zunächst gut dagegen und verteidigten ihren Vorsprung.

Schermbeck gleicht aus

Rund 20 Minuten vor dem Ende kam der Gastgeber zum Ausgleich. K. Licina traf in der 71. Minute zum 1:1 und stellte den Endstand her.

Für den SV Meppen II stand im ersten Test der Vorbereitung vor allem die Belastungssteuerung und das Sammeln von Spielpraxis im Vordergrund. Das Unentschieden gegen den Oberligisten aus Westfalen bildet eine solide Grundlage für die weiteren Vorbereitungsspiele auf die neue Saison.