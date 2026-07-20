Meppen II mit Remis im Testspiel gegen Oberligisten

– Foto: Manni Hermes

Der SV Meppen II hat sein erstes Testspiel der Sommervorbereitung mit einem Unentschieden beendet. Gegen den westfälischen Oberligisten SV Schermbeck trennten sich die Emsländer 1:1.

Der erste Härtetest der Vorbereitung endete für den SV Meppen II mit einem leistungsgerechten Remis. Gegen den SV Schermbeck aus der Oberliga Westfalen zeigte die Mannschaft über weite Strecken eine engagierte Vorstellung und sammelte wichtige Erkenntnisse für die kommenden Wochen.

Jozic bringt Meppen in Führung

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase setzte der SV Meppen II den ersten Akzent. In der 23. Minute brachte I. Jozic die Mannschaft mit 1:0 in Führung und sorgte damit für den Pausenstand.