Meppen II feiert spektakulären 7:3-Erfolg über Delmenhorst

– Foto: Marcel Eichholz

Der SV Meppen II gewinnt eine torreiche Partie gegen TV Jahn Delmenhorst klar mit 7:3. Trainer Ralf Spanier lobt die Zielstrebigkeit seines Teams, während Gästetrainer Daniel Prause sich bewusst zurückhält.

Der SV Meppen II hat am Sonntagnachmittag ein deutliches Ausrufezeichen in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West gesetzt. Mit 7:3 besiegte die U20 den TV Jahn Delmenhorst – und entschied die Partie im Grunde schon in der Anfangsphase. Auf dem Kunstrasen der Hänsch-Arena führte Meppen nach nicht einmal einer halben Stunde mit 5:0, ehe Delmenhorst noch vor der Pause zwei Treffer gelang.



Trainer Ralf Spanier sprach anschließend von einem gelungenen Auftritt seiner Mannschaft. „Die U20 des SV Meppen zeigte eine starke Leistung und besiegte den TV Jahn Delmenhorst deutlich mit 7:3“, sagte er. Bereits nach 27 Minuten trafen Evy Dijkstra, Jose Wehage, Jule Pollmann, Johanna von Oy und Klara Wittrock für die Emsländerinnen. Kurz vor dem Seitenwechsel musste Meppen zwei Gegentreffer hinnehmen, blieb aber auch danach spielbestimmend. „Kurz vor der Pause mussten wir zwei Gegentore hinnehmen, blieben danach aber weiter spielbestimmend“, fasste Spanier zusammen. In der zweiten Hälfte erhöhte Lotte Dijkhuizen per sehenswertem Schuss, ehe Dijkstra in der Schlussphase mit ihrem zweiten Treffer den Endstand herstellte.