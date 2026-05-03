Meppen: "Hat gezeigt, warum wir so eine tolle Saison spielen"

– Foto: Manni Hermes

Der SV Meppen II hat am 28. Spieltag ein deutliches Zeichen gesetzt. Gegen den TuS Bersenbrück gelang ein klarer 5:1-Heimsieg, mit dem sich die Gastgeber im oberen Tabellenmittelfeld festsetzen.

Die Gastgeber fanden früh in die Partie und gingen in der 16. Minute durch Hagemann mit 1:0 in Führung. Bersenbrück zeigte sich jedoch unbeeindruckt und glich durch Lührmann in der 25. Minute aus.

Vor der Partie noch punktgleich, trennen beide Mannschaften nach dem Spiel drei Zähler. Der SV Meppen II verbessert sich auf 44 Punkte und Rang sechs, während der TuS Bersenbrück mit 41 Punkten auf Platz acht zurückfällt.

Meppen reagierte kontrolliert und stellte noch vor der Pause die Weichen: Benke traf in der 38. Minute zur erneuten Führung.

Im zweiten Durchgang baute Meppen II die Kontrolle weiter aus. Hagemann erhöhte in der 61. Minute mit seinem zweiten Treffer des Tages auf 3:1. In der Folge nutzten die Gastgeber ihre Chancen konsequent.

Hinnenkamp (75.) und Mohamad (84.) sorgten mit ihren Treffern für den deutlichen Endstand und unterstrichen die offensive Durchschlagskraft der Meppener.

Stammermann lobt geschlossene Mannschaftsleistung

Trainer Carsten Stammermann zeigte sich nach der Partie entsprechend zufrieden: „Ein ganz toller Auftritt meiner Mannschaft und ein hochverdienter Sieg. Komplett ohne Unterstützung von oben hat das Team gezeigt, warum wir so eine tolle Saison spielen. Ein Team, das heute einfach Spaß gemacht hat und worauf ich sehr stolz bin.

Mit dem deutlichen Erfolg festigt der SV Meppen II seine Position im oberen Tabellenmittelfeld der Oberliga Niedersachsen und wahrt den Kontakt zu den vorderen Plätzen. Der TuS Bersenbrück hingegen verliert im engen Verfolgerfeld an Boden.

Die Partie unterstreicht die aktuelle Form der Gastgeber, die sich im Saisonendspurt stabil präsentieren.