Meppen gewinnt hitziges Derby in Oldenburg – 10.000 Fans sehen 0:2

Früher Schock für die Gastgeber

Das Derby nahm schnell Fahrt auf. Oldenburg hatte nach zwei Minuten die erste Torannäherung, doch Meppen schlug bei seinem ersten zwingenden Angriff sofort zu. Oliver Issa Schmitt zog nach neun Minuten von der linken Strafraumkante ab, sein Ball wurde leicht abgefälscht und senkte sich unhaltbar über VfB-Keeper Jhonny Peitzmeier in den Winkel – der frühe Punch, der den Spielverlauf prägte.

Während Meppen im Anschluss einige verheißungsvolle Konter nicht sauber zu Ende spielte, fehlte dem VfB trotz hoher Ballbesitzanteile der Zugang in die gefährlichen Räume. Die beste Chance der Blauen verhinderte Gästetorwart Julius Pünt, der einen stark getretenen Freistoß von Julian Boccaccio entschärfte (27.).

Meppens Defensive hält stand

Auch nach der Pause erhöhte Oldenburg das Tempo und wechselte offensiv. Doch Meppen blieb taktisch kompakt, gewann die entscheidenden Zweikämpfe und überzeugte mit großer Disziplin. Das Offensivspiel des VfB blieb hingegen Stückwerk – lediglich ein Kopfball von Mats Facklam sorgte in der 78. Minute für kurzzeitige Gefahr.

Mit zunehmender Spieldauer warteten die Gäste auf ihre Chance zum entscheidenden Nadelstich – und den setzten sie. Nach einer Kopfballablage von Simon Engelmann traf Thorben Deters aus der Drehung präzise ins lange Eck (82.). Die rund 2.000 mitgereisten Meppener Fans verwandelten den Gästeblock in ein blau-weißes Tollhaus.

Hektische Schlussphase mit zwei Platzverweisen

Die letzten Minuten wurden von Emotionen geprägt. Oliver Issa Schmitt, bereits ausgewechselt, sah wegen unsportlichen Jubelns entlang der VfB-Bank Gelb-Rot (84.). Kurz darauf flog Oldenburgs Ngufor Anubodem aufgrund eines harten Einsteigens vom Platz (86.).

Trotz zehnminütiger Nachspielzeit gelang dem VfB kein Comeback – im Gegenteil: die klareren Chancen lagen in dieser Phase sogar bei den Gästen. Meppen brachte das Spiel abgeklärt über die Zeit und feierte nach Abpfiff ausgelassen mit seinen Fans.

Ein verdienter Derby-Sieg

Während Oldenburg trotz viel Aufwand kaum Durchschlagskraft entwickelte, beeindruckte Meppen mit Effizienz und defensiver Stabilität. Die Mannschaft von Lucas Beniermann baute damit ihren Vorsprung in der Tabelle aus und bestätigte ihre Rolle als Topteam der Liga.