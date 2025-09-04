Meppen fordert Jeddeloh – Drochtersen/Assel trifft auf Phönix

---

Morgen, 19:00 Uhr SV Meppen SV Meppen SSV Jeddeloh Jeddeloh 19:00 live PUSH

Es ist das Gipfeltreffen an diesem Spieltag: Der Tabellenführer aus Jeddeloh reist ungeschlagen nach Meppen, das zuletzt beim 4:0 gegen den HSV II Selbstvertrauen getankt hat. Der SVM liegt mit 14 Punkten auf Rang vier, fünf Zähler hinter dem Spitzenreiter. Beide Teams kommen mit breiter Brust: Jeddeloh setzte sich im Niedersachsenpokal im Elfmeterschießen gegen Drittligist Osnabrück durch. Auf die Fans dürfte ein Spiel auf höchstem Regionalliga-Niveau warten.

Morgen, 19:00 Uhr SC Weiche Flensburg 08 Weiche FL 08 Hamburger SV Hamburger SV II 19:00 live PUSH

Ein echtes Krisenduell: Weiche Flensburg wartet seit vier Spielen auf einen Punkt, verlor zuletzt nach zwei späten Gegentoren gegen Altona. Doch auch beim HSV II herrscht Alarmstufe rot: Die Rothosen-Nachwuchstruppe blieb in den letzten drei Partien ohne Tor und kassierte dabei elf Gegentreffer. Beide Teams brauchen dringend ein Erfolgserlebnis, um wieder Tritt zu fassen. Ein Spiel, das von Nervosität und der Suche nach Stabilität geprägt sein dürfte. ---

Sa., 06.09.2025, 14:00 Uhr VfB Lübeck VfB Lübeck Altona 93 Altona 93 14:00 live PUSH

Der VfB Lübeck hat sich stabilisiert und ist seit drei Spielen ungeschlagen. Auf eigenem Rasen sind die Grün-Weißen in dieser Saison noch ohne Niederlage. Altona reist mit Rückenwind an: Nach vier sieglosen Spielen gab es zuletzt wieder einen Sieg. Für den besten Aufsteiger (acht Punkte aus sechs Spielen) geht es darum, den Schwung mitzunehmen – gegen einen VfB, der den Anschluss an die Spitzengruppe wahren will. ---

Werder II hat mit sieben Punkten aus fünf Spielen noch Luft nach oben, allerdings auch noch Nachholbedarf, da die Mannschaft die wenigsten Partien absolviert hat. Mit einem Sieg könnte man an Lohne vorbeiziehen. Die Gäste reisen formstark an: Zwei Siege in Folge, Platz drei in der Formtabelle. In den letzten vier direkten Duellen gelang Lohne allerdings nur ein einziger Sieg gegen die Bremer. ---

Das zweite große Topspiel des Spieltags: Drochtersen/Assel, Dritter mit 15 Punkten, erwartet den Tabellenfünften Phönix Lübeck. Beide stehen für Kompaktheit und Spielstärke. Drochtersen musste zuletzt allerdings eine Niederlage hinnehmen, während Phönix seit vier Spielen ungeschlagen ist und auswärts noch nicht verloren hat. Hier treffen zwei Teams auf Augenhöhe aufeinander, die den Abstand zur Tabellenspitze verringern wollen. ---

Sa., 06.09.2025, 18:00 Uhr VfB Oldenburg VfB Oldenburg HSC Hannover HSC Hannover 18:00 live PUSH

Oldenburg geht als klarer Favorit ins Spiel. Der Tabellenzweite hat 24 Tore erzielt – die beste Offensive der Liga – und kann von den beiden Topspielen profitieren, weil sich die Konkurrenz gegenseitig Punkte nimmt. Mit einem Sieg könnte der VfB den Druck auf Spitzenreiter Jeddeloh erhöhen. Der HSC Hannover zeigte zuletzt Moral, kam nach 0:2-Rückstand gegen Bremen II noch zum 2:2. Doch gegen Oldenburg wird die Defensive des Aufsteigers auf eine ganz andere Probe gestellt. ---

Ein Derby mit besonderer Brisanz: St. Pauli II steckt mit nur einem Punkt am Tabellenende fest und wartet weiter auf den ersten Sieg. Gegen Nachbar Norderstedt soll die Wende gelingen. Die Gäste reisen mit Selbstvertrauen an, holten am letzten Spieltag den zweiten Saisonsieg gegen Drochtersen. Mit diesem Schwung will man sich von den Abstiegsplätzen absetzen. Für St. Pauli hingegen geht es um nichts weniger als den erlösenden Befreiungsschlag. --

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr Bremer SV Bremer SV FSV Schöningen Schöningen 15:00 live PUSH