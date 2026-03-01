Meppen feiert weiteren Sieg: "Machen es gerade überragend"

– Foto: Manni Hermes

Der SV Meppen II hat sich mit einem 1:0-Heimsieg gegen den VfV Borussia 06 Hildesheim weiter in der oberen Tabellenhälfte der Oberliga Niedersachsen etabliert. In einer von schwierigen Bedingungen geprägten Begegnung fiel die Entscheidung erst in der Schlussviertelstunde.

Vor 50 Zuschauern entwickelte sich eine kampfbetonte Partie, die weniger von spielerischen Höhepunkten als von den äußeren Bedingungen geprägt war.

Der SV Meppen II, vor der Partie Achter mit 26 Punkten, verteidigte mit dem Erfolg seine Position und konnte sich am unmittelbaren Konkurrenten aus Hildesheim vorbeischieben. Der VfV Borussia 06 Hildesheim bleibt nach der Niederlage bei 28 Punkten..

Hinnenkamp entscheidet vom Punkt

Nach der Pause erhöhte Meppen II den Druck und gewann zunehmend die Kontrolle über das Spiel. Die Entscheidung fiel in der 75. Minute: Nach einem Foul im Strafraum verwandelte Hinnenkamp den fälligen Elfmeter sicher zum 1:0.

Hildesheim bemühte sich in der Schlussphase um eine Reaktion, kam jedoch gegen die diszipliniert verteidigenden Gastgeber zu keinen nennenswerten Abschlüssen.

Stammermann lobt geschlossene Mannschaftsleistung

Meppens Trainer Carsten Stammermann ordnete den Erfolg nüchtern ein: „Ganz schwieriges Spiel unter schweren Bedingungen: tiefer Platz und starker Wind. Vor allem aufgrund der starken zweiten Halbzeit ein verdienter Sieg für uns. Wir lassen fast keine Chance der spielstarken Gäste zu. Die Jungs machen es gerade überragend. Egal wer auf dem Platz steht. Ich bin sehr stolz auf dieses Team.“

Auswirkungen auf die Tabelle

Mit nun 29 Punkten festigt der SV Meppen II seinen Platz im oberen Tabellenmittelfeld und bleibt in Schlagdistanz zu den vorderen Rängen.

Nach dem Auswärtssieg in Wilhelmshaven am vorherigen Spieltag bestätigt die Meppener Reserve damit ihre aufsteigende Form, während Hildesheim nach der witterungsbedingten Spielabsage der Vorwoche ohne Punktgewinn in den Wettbewerb zurückkehrt.