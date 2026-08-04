Meppen dreht Partie in Andernach und startet mit Auswärtssieg

Die Antwort ließ allerdings nicht lange auf sich warten. Nachdem Andernach in der 13. Minute nach einer Roten Karte nur noch zu zehnt weiterspielen musste, nutzte der SVM die Überzahl sofort aus. Einen Freistoß verwandelte Neuzugang Lotte Masseling nur eine Minute später zum 1:1 und erzielte damit bei ihrem Pflichtspieldebüt direkt ihren ersten Treffer im Meppener Trikot.

Dabei begann die Partie alles andere als nach Wunsch. Zwar erspielte sich Meppen früh erste Möglichkeiten, den ersten Treffer erzielten jedoch die Gastgeberinnen. Narjiss Ahamad traf bereits in der achten Minute zum 1:0 für Andernach.

„Wir sind super glücklich, das erste Spiel mit einem Sieg gestaltet zu haben“, sagte Trainerin Katharina Börger nach dem Abpfiff. „Die Anfangsphase war allerdings sehr turbulent.“

Bartke entscheidet das Spiel

Nach dem Ausgleich beruhigte sich die Partie etwas. Andernach zog sich weit zurück und verteidigte kompakt, während Meppen versuchte, mit langen Diagonalbällen hinter die hoch stehende Abwehrreihe zu kommen. „Danach wurde das Spiel ein wenig ruhiger. Andernach spielte kompakt, aber mit einer sehr hohen Kette. Wir haben es dann mit Diagonalbällen versucht. Allerdings standen wir dabei zu oft im Abseits“, analysierte Börger.

Der verdiente Lohn folgte nach gut einer Stunde. Erneut nach einem ruhenden Ball brachte Lilly Bartke die Gäste in Führung. Ihr Treffer zum 2:1 in der 63. Minute sollte zugleich die Entscheidung sein.

In der Schlussphase erhöhte Andernach trotz Unterzahl noch einmal den Druck, doch Meppen verteidigte den knappen Vorsprung aufmerksam und ließ kaum klare Möglichkeiten zu. So brachte die Mannschaft den ersten Saisonsieg souverän über die Zeit.

Bereits am kommenden Sonntag steht für den SV Meppen das erste Heimspiel an. Dann gastiert die zweite Mannschaft der TSG Hoffenheim in der Hänsch-Arena. Anstoß ist um 11 Uhr.