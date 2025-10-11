Meppen bremst Spelle aus! 3:1 im Derby-Feuer

Nach fünf ungeschlagenen Spielen kassierten die Schwarz-Weißen damit die zweite Niederlage in Folge. „Einige Spieler waren heute nicht in Normalform, das ist unverständlich“, meinte Sportleiter Markus Schütte nüchtern.

Derby unter Flutlicht in Meppen-Esterfeld und die U23 des SV Meppen hatte das bessere Ende für sich: 3:1 gegen den SC Spelle-Venhaus.

Dabei fing’s gut an: Nach feiner Vorarbeit von Jan Popov traf Elias Strotmann zur Speller Führung. Doch nur vier Minuten später glich Paul Kassens für Meppen aus. „Ein gerechtes Remis zur Pause“, fand Schütte.

Kurz nach Wiederanpfiff drehte Janis Hagemann das Spiel, ehe Michael Klaß kurz vor Schluss den 3:1-Endstand besorgte. Dazwischen klärte Meppen einmal spektakulär auf der Linie, der Ausgleich lag kurz in der Luft.

So wartet Spelle weiter auf den ersten Sieg gegen Meppen II. Der Gastgeber klettert auf Platz vier, Spelle bleibt Zehnter.

Ein Dank geht an Manni Hermes, der die stimmungsvollen Derby-Momente in starken Bildern festhielt.

➡️ Zum EmsTV Bericht ⬅️