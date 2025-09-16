Menzing‘s Kampfgeist wird im 1. Saisonspiel mit drei Punkten belohnt

Die Damen des SV Untermenzing sind mit drei wichtigen Punkten in die Bezirksliga-Saison 2025/26 gestartet. Beim 3:1-Heimerfolg gegen die SG Ascherbach zeigte das Team eine starke Leistung.

In der Anfangsphase war SVU-Torhüterin Holzer gefordert und verhinderte mit zwei starken Paraden einen frühen Rückstand. Während Ascherbach gute Kombinationen durchs Zentrum nicht entscheidend nutzen konnte, fand Menzing zunehmend besser ins Spiel. In der 21. Minute war es Neuzugang Crocioni, die einen Lattenabpraller von Anic zum 1:0 verwertete.

Nach dem Seitenwechsel blieb der SVU am Drücker: Steiner (73.) erhöhte nach Vorarbeit von Kristensen, ehe Winter (79.) nach starkem Pressing und erneutem Zuspiel von Kristensen zum 3:0 traf.