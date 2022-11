Menzingerinnen übernehmen in Freimann erneut die Tabellenspitze

Am Sonntag fand das Auswärtsspiel der Blau Roten gegen den Tabellenelften aus Freimann statt. Von Anfang machte Trainer Schöpfberger seinem Team klar, dass dies keinesfalls ein Selbstläufer werden würde.

Bereits in den ersten zehn Minuten zeigte die Heimmannschaft, dass dies ein spannendes Spiel um 3 Punkte werden würde. Zwei Angriffe in kurzem Abstand rollten auf das Tor des SVUs, die zweimal von unserer Torhüterin Holzer pariert werden konnten. Überrascht und angespornt durch die Offensive Freimanns fanden die Menzingerinnen besser ins Spiel. Zwei Ecken durch Tausche konnten ihren Weg daraufhin knapp nicht ins Tor finden. Immer wieder gelang es im Folgenden Haslinger und Bauer Flügelspielerin Bott über links außen zu bedienen, die im Tempo die Abwehr der Gastgeberinnen stehen ließ. Doch weder die genannten Einzelaktionen noch die Hereingaben von Bott in die Mitte auf Tausche und Winter konnten zum Führungstreffer führen. In der 24. Minute gelingt es Winter schließlich über Zuspiel von Haslinger die Abwehr des ESVs und die Torhüterin auszuspielen und das 1-0 erzielen.

Im Wechsel liefen Angriffe sowohl der Gastgeberinnen als auch der Blau Roten auf die jeweiligen Tore, die im ersten Fall von der Hintermannschaft um Wamsler&Co geklärt werden konnten. Gegen Ende der ersten Hälfte konnten aber auch vielversprechende Ecken und ein Freistoß aus guter Position nicht zum Ausbau der Führung beitragen.

Durch positive Worte des Trainers bestärkt, startete die zweite Hälfte des Spiels.