🗣: Menzing-Trainer erklären Rote Karten – TSV überrascht in Unterzahl

Manuel Schwarz, Teamchef des MTV München: »Wir genießen solche Spiele wie gegen Planegg-Krailling unheimlich, weil es immer auch eine Frage der Philosophie ist. Bei uns gibt es keinen Cent Aufwandsentschädigung, keine Prämien oder sonstige Leistungen – selbst der Trainer arbeitet ehrenamtlich. Gerade deshalb macht es besonders viel Spaß, in den Widerungen des Amateurfußballs auf Mannschaften mit einer anderen Philosophie zu treffen.

Im Hinspiel konnten wir noch gewinnen, aber wenn man zweimal in Folge gegen so einen Gegner bestehen will, braucht man schon das Momentum auf seiner Seite. Mit Julius Albert, Francisco Afonso, Lukas Ahrend und Franz Strohmaier sind vier wichtige Stammspieler ausgefallen, da muss schon vieles zusammenpassen, um dagegenzuhalten. Nichtsdestotrotz haben wir genug Qualität, um den Gegner trotzdem zu besiegen.

Das Spiel war aufgrund der Witterung und des Platzes kein besonders gutes Bezirksligaspiel – es wurde viel der Ball geschlagen, es gab viele Stoppfehler auf beiden Seiten, also kein Augenschmaus für die Zuschauer. Leider haben wir bei zwei Einwürfen nicht aufgepasst und geraten dadurch mit 0:2 in Rückstand. Danach ist es uns nicht mehr gelungen, wirklich zurückzukommen. Obwohl wir zu 85 Prozent auf der Gegenseite gespielt und immer wieder versucht haben, gefährlich vor das Tor zu kommen, waren wir nicht zwingend genug.

Bei uns ist es so, dass die Spieler alle wahnsinnig gut befreundet sind und ein echter Freundeskreis besteht. Das heißt, bei Niederlagen schmeckt das Bier nicht so gut, bei Siegen dafür umso besser. Wir freuen uns, dass es dieses Jahr gelungen ist, eine Mannschaft zu schlagen, die in die Landesliga möchte, und wollen es nächste Woche schon besser machen.«