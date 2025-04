Menzing holt drei Punkte in Gröbenzell – Blitzstart reicht zum Sieg

So., 13.04.2025, 17:00 Uhr

Der SV Untermenzing entführt verdient drei Punkte bei der SG Puchheim Gröbenzell, auch wenn es am Ende spannender wurde, als es die Anfangsphase erwarten ließ.

Von Beginn an zeigte Untermenzing eine konzentrierte Leistung. Steiner & Co. setzten die SG mit konsequentem Angriffspressing unter Druck und ließen kaum Raum zur Entfaltung. Bereits in der 12. Minute zahlte sich der Einsatz aus: