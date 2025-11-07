Menzing empfängt den SV Bad Heilbrunn zum letzten Heimspiel des Jahres

Der SV Untermenzing bestreitet an diesem Wochenende sein letztes Heimspiel des Jahres und empfängt den SV Bad Heilbrunn in der Bezirksliga Süd. Im Hinspiel im August musste man sich bei strömendem Regen trotz 30-minütiger Überzahl mit einem 2:2-Unentschieden zufriedengeben – nun will das Team zum Jahresabschluss noch einmal drei Punkte einfahren.

Nach anfänglichen Problemen in der Hinrunde zeigte sich die Formella-Truppe zuletzt stark verbessert und blieb in den vergangenen acht Spielen ungeschlagen. Diese Serie soll auch im letzten Heimspiel des Jahres Bestand haben. Das Trainerteam kann dabei nahezu aus dem Vollen schöpfen.

Bereits vor dem Bezirksliga-Duell kommt es zu einem echten Topspiel in der Kreisklasse: Die U23 des SVU trifft auf den FC Croatia München – Zweiter gegen Dritter. Die Ebert-Elf ist zuhause bislang ungeschlagen und möchte diese Serie verteidigen. Die Gäste aus München werden jedoch alles daransetzen, die starke Heimbilanz des SVU zu beenden.