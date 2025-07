Menzelener Oldies treffen zweimal gegen Ex-Profis von RWO

Dass mit RW Oberhausen ein Traditionsverein aus dem Revier zum Jubiläum an die Neue Straße gekommen ist, hat für den 2. Vorsitzenden noch einen weiteren Vorteil: „RWO kommt kostenlos, dafür gibt es für die Spieler nachher Pommes-Schranke und dazu das passende Kaltgetränk.“ SVM-Trainer Thomas Coenen musste nicht viel herumtelefonieren, um eine Mannschaft inklusive einer großen Auswechselbank zusammenzubekommen. Nur was die nötige Motivation angeht, hatte der Trainer vielleicht andere Vorstellungen, verrät Maikamp: „Unsere Mannschaft nimmt das Spiel selbstverständlich sehr ernst. Aber am meisten freuen sich die Spieler auf die dritte Halbzeit, wenn sie sich mit den ehemaligen Profis unterhalten können.“

Dementsprechend hält sich der erfahrene Coach (282 Spiele) bei seiner Prognose zurück: „Wir wollen hier Spaß haben, mehr nicht. Von mir aus darf das Spiel 4:4 oder 5:5 ausgehen, dann hat auch das Publikum was davon.“ Keeper Kai Hanysek ist das zu wenig: „Wir wollen hier schon deutlich gewinnen, das ist doch klar.“ Hanysek galt in jungen Jahren als großes Talent, konnte sich gegen namhafte Konkurrenz allerdings nicht durchsetzen und ist längst hauptberuflich als Torwarttrainer im Frauenfußball tätig – zuletzt bei Turbine Potsdam. Dass es mit Ena Mahmutovic eine Spielerin, die er betreute, bis in die Nationalmannschaft geschafft hat, macht ihn stolz.

Auf dem Fußballplatz musste Hanysek erstmals in der zwölften Minute sein ganzes Können unter Beweis stellen, als Sebastian Clanzett nach mustergültiger Kopfballvorlage von Stephan Müller scharf abzog. Fast im Gegenzug streifte ein Schuss von Ludwig Asenso nur Zentimeter am Kasten von Michael Dahmen vorbei. Am Ende stand für den SV Menzelen eine 2:5 (0:3)-Niederlage auf der Anzeigetafel, die aber in der dritten Halbzeit schnell vergessen war.