Menzelen gelingt ein Coup, Budberg II verliert wieder, Speicher-Show

Nach Rückstand hat der FC Neukirchen-Vluyn II schon am Dienstag den VfL Rheinhausen geschlagen und damit wichtige Punkte im Abstiegskampf eingefahren. Dabei haben die Hausherren eine Hälfte in Unterzahl gespielt und das Comeback vor allem dank Doppelpacker Almin Muminovic in Unterzahl geschafft.

Ein knapper 1:0-Sieg gegen Concordia Rheinberg bringt den FC Meerfeld auf Rang zehn, während für Rheinberg und Rumeln mittlerweile Rang 16 aus den Augen gerät.

Pascal Lenz rettete dem FC Rumeln-Kaldenhausen in der Nachspielzeit ein 3:3 gegen den Büdericher SV, der die Partie zwischenzeitlich gedreht hatte.

Schon etwas länger gehört der ESV Hohenbudberg nicht mehr zur Verlosung um den Aufstieg, spätestens nach der überraschenden 3:4-Pleite beim SV Menzelen ist die Bezirksliga angesichts eines Zwölf-Punkte-Rückstands vom Tisch. Der SVM holte einen wichtigen Erfolg, führte mehrfach gegen den Gast und jubelte dann ausgelassen dank Leon Kaußen, der kurz vor Schluss den Dreier sicherte.

Patrick Schlechtriem avancierte in der Nachspielzeit zum Matchwinner des Rumelner TV, denn in der 93. Minute traf er zum 2:1-Erfolg gegen den SV Budberg II, der den Aufstieg jetzt endgültig verspielt hat. Mit zehn Punkten Rückstand und einem Spiel mehr als Tabellenführer VfB Homberg II hat der SVB keine Chance mehr auf die Bezirksliga.

Der SV Haesen-Hochheide hat sich gegen das sportliche Schlusslicht OSC Rheinhausen nicht mit Ruhm bekleckert, doch der dreckige 2:1-Erfolg sicherte dem Aufsteiger Rang fünf, was absolut achtbar ist!

Der SV Schwafheim hätte in der Tabelle einen Sprung machen können, doch Nils Speicher hatte etwas dagegen: Der Torjäger von Viktoria Alpen brannte - mal wieder - ein Feuerwerk ab und kam im Heimspiel beim 6:1 zu fünf Toren. Dadurch klettert Alpen auf Rang elf. FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II – VfL Rheinhausen 3:1

FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II: Nico Tschuschke, Florian Menzenbach, Justin Gellert, Philipp Peter Mertens (46. Sidan Lale), Sadin Hodzic (78. Lukas Moritz Remark), Dzejlan Bisevac (74. Almin Muminovic), Danil Samsonov, Tobias Claaßen, Konstantinos Siainis (90. Musa Can Celik), Soner Cakmak, Aldin Mahmutovic (78. Ricardo Jagella) - Trainer: Andreas Oerschkes

VfL Rheinhausen: Niklas Oel, Yannic Werner, Ogün Sengül, Kilian Cüneyt Rabe, Cankut Bastutan (69. Leon Skorwider), Faruk Yildirim, Niklas Stoll, Kim Weickart, Niklas Tersteegen, Ömer Kocaoglan, Edi Raherison Oliver Fabian Kleinschmidt - Trainer: Kevin Hanebeck

Schiedsrichter: Stefan Ulber (Rheinberg) - Zuschauer: 55

Tore: 0:1 Ogün Sengül (37.), 1:1 Aldin Mahmutovic (45.+1), 2:1 Soner Cakmak (59.), 3:1 Almin Muminovic (88.)

Rot: Tobias Claaßen (45./FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II/Tätlichkeit)



TV Asberg – SV Millingen 2:4

TV Asberg: Marcel Loos, Oguzhan Alemdar, Lennart Hessen, Joshua Noel Hoppe, Ozan Sengül, Sahlan Elcim, Danilo Gazija, Alen Brajic (67. Jan David Prednik), Savio Carvalho Rodrigues (36. Junior Holzum), Mirza Mulaomerovic, Gökhan Öztürk - Trainer: Gabriel Graeber - Trainer: Michael Hoppe

SV Millingen: Raphael Boenig, Timur Zenk, Luis Bernd Heinrich, Steven Schön, Maximillian Pullich, Nick Deutz (42. Finn Luca Stappen), Domenique Cremers, Tom Vennhoff (92. Robin Pils), Maurice Diebels (55. Nico Parthum), Jonas Schaper, Yannick Alexander Saunus - Trainer: Oliver Kraft

Schiedsrichter: Muhammet Yazgan (Moers) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Ozan Sengül (40.), 2:0 Gökhan Öztürk (51.), 2:1 Luis Bernd Heinrich (73.), 2:2 Maximillian Pullich (78.), 2:3 Jonas Schaper (88.), 2:4 Jonas Schaper (90.+1)



VfB Homberg II – SpVgg Rheurdt-Schaephuysen 8:1

VfB Homberg II: Frederic Michel, Ender Türkmen, Alperen Ercan (71. Luis Lötters), Joshua Arnold Peter Dowedeit, Stephen Antwi (64. Ufuk Derin), Dennis Golomb, Marcel Papenhagen (78. Arber Arifi), Florian Czarnecki, Etienne Kallies, Florian Gashi (71. Karim Moustafa), David Bothe (64. Rostyslav Proskura) - Trainer: Tobias Schiek - Trainer: Marco Schmitz

SpVgg Rheurdt-Schaephuysen: Luca Di Giovanni, Fabian Mischel, Kevin Grothe, Tobias Willems, Marvin Kowalewski, Elias Grunert (60. Andreas Weinand), Dominik Sommer, Nico Jeegers, Maurice Beume, Pascal Sikorska, Florian Witte - Trainer: Dominik Semmler - Trainer: Denis Schröder

Schiedsrichter: Paul Reetz (Moers) - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Dennis Golomb (11. Foulelfmeter), 2:0 Florian Gashi (23.), 3:0 Florian Gashi (27.), 4:0 Stephen Antwi (32.), 5:0 Stephen Antwi (53.), 6:0 Alperen Ercan (63.), 6:1 Pascal Sikorska (78.), 7:1 Rostyslav Proskura (85.), 8:1 Ufuk Derin (89.)



FC Moers-Meerfeld – Concordia Rheinberg 1:0

FC Moers-Meerfeld: Phillip Kmiec, Björn Diebels, Nico Herzog, Kai Kunzel, Jan Kunzel (66. Harvy Marschmann), Sven Kuinke (16. Ron Witt), Cedric Oster, Kayodie Jacob Eniola (81. Nadim Hajroussi), Dustin Eichholz (90. Kevin Hettkamp), Jerome-Oliver Scharfeld (92. Jan Kunzel), Tim Küppers - Trainer: Fabian Scholz

Concordia Rheinberg: Alexander Furthmann, Alexander Bentgens, Daniel Stolzke (89. Andreas Isailovic), Niklas Noll, Mujo Adanalic, Jonas Baumbach (46. Edis Junuzovic), Nils Hoffacker, Jonas van den Brock, Silas Baumbach, Christoph Berghausen (83. Julien Schulik), Tim Meier (70. Henrik van de Mötter) - Trainer: Manfred Wranik

Schiedsrichter: Julian von Tessmer - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Jerome-Oliver Scharfeld (77.)



FC Rumeln-Kaldenhausen – Büdericher SV 3:3

FC Rumeln-Kaldenhausen: Robin Castor, Nico Justin Olejniczak, Luca Christian Boese, Tim Alexander Gordala, Lars Ritthoff, Jona Dietrich, Niclas Speicher, Paul Gerdawischke (85. Pascal Lenz), Chris Exner, Ben Ole van gen Haßend, Sven-Simon Becker (84. Sertan Tekin) - Trainer: Emanuel Simonis

Büdericher SV: Felix Peters, Jan Satzinger, Tobias Frings, Pascal Rusch, Markus Dachwitz, Maxim Bachmann, Simon Schmitz, Alpay Erdem, Miguel Ernst (89. Philipp Konrad), Canberk Cevirgen (46. Hubert Welens), Sascha Ströter - Trainer: Dominik Seemann

Schiedsrichter: Max Koschare (Kamp-Lintfort) - Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Chris Exner (27.), 1:1 Sascha Ströter (61.), 2:1 Sven-Simon Becker (69.), 2:2 Simon Schmitz (71.), 2:3 Pascal Rusch (82.), 3:3 Pascal Lenz (90.)



SV Menzelen – ESV Hohenbudberg 4:3

SV Menzelen: Eloi Vives, Maximiliam Theis, Nick Kuhlmann, David Utzka, Max Güllekes, Niklas Kiwitt (69. Mario Alkämper), Niclas Kolkenbrock (46. Tim Lange), Jamie Mark Pittschi, Luca Ackermann, Leon Kaußen, Robin Brüggen (77. Jonah Schelleckes) - Trainer: Frank Griesdorn

ESV Hohenbudberg: Ghadwan Kahiri Chicho Chicho, Mohammed Essarhiri (85. Andres Silvente Perez), Samet Cebe, Oshipai von Schwartzenberg, Kujtim Smakolli, Boris Vertkin, Jawad Ali (71. Firat Mocu), Ekrem Aksu, Danilo Ruiz-Cumbo, Samet Altun, Julian Thiel (71. Kujtim Smakolli) - Trainer: Ralf Röös

Schiedsrichter: Tommy Thielen - Zuschauer: 110

Tore: 1:0 David Utzka (12.), 2:0 Niclas Kolkenbrock (14.), 2:1 Samet Altun (34.), 2:2 Samet Altun (43.), 3:2 Leon Kaußen (53.), 3:3 Ekrem Aksu (63.), 4:3 Leon Kaußen (86.)



Rumelner TV – SV Budberg II 2:1

Rumelner TV: Arndt Binder, Leon Seck, Tim Harenburg, Tim Vangenhassend, Francesco Aleccia (75. Christopher Bahr), Florian Maul, Nick Hauptmann, Moritz Bergmann (86. Hasan Hisman), Kevin Reiser (86. Matthias Schippers), Patrick Schlechtriem, Kerem Sam (71. Philipp Kissel) - Trainer: Edis Bicic - Trainer: Emil Bicic - Trainer: Günter Jager

SV Budberg II: Philipp Hebbering, Arne Grundmann (66. Benedikt Franke), Lennart Vehreschild, Jonas Kühnau, Jonas Kossmann (78. Janosch Severith), Jan Luka Drüppel (69. Marco Härtner), Jonathan Paul, Felix Engeln, Janus Gogoll (83. Kai-Niklas Jahn), Jan van Dyck (66. Kai-Niklas Jahn), Yannik Kehrmann - Trainer: Felix van Briel - Trainer: Thomas Kehrmann - Trainer: Ulf Deutz

Schiedsrichter: Christoph Stutz (Wesel) - Zuschauer: 70

Tore: 1:0 Moritz Bergmann (32.), 1:1 Christian Engeln (55.), 2:1 Patrick Schlechtriem (90.+3)



SV Haesen-Hochheide – OSC Rheinhausen 2:1

SV Haesen-Hochheide: Tarik Mustafa, Mustafa Sheren I. Fatah (46. Bilal Baytekin), Meik Kuta, Berke Kayas, Mussa Tamr, Ramtin Nastaran Tehrani, Deldar Zakholy, Muhanad Muayad, Christian Schneider (58. Givara-Bachtiar Rashied), Luca Drüen, Givara-Bachtiar Rashied - Trainer: Khaled Sein

OSC Rheinhausen: Philipp Jähnert, Beytullah Öztürk, Mikail van der Linden, Mikail Dilber, Batuhan Mutlu (84. Mustafa Tayyip Calsikan), Berkan Sarac, Fatih Demir, Mateusz Glied, Tolga Sülü (46. Mert-Sevket Kantarci), Murat Ügür (46. Ugur Erdogan), Ali Emre Coban (46. Erik Klaus) - Trainer: Thomas Meyer - Trainer: Enes Celik

Schiedsrichter: Bosko Tarbuk - Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Deldar Zakholy (7.), 2:0 Christian Schneider (17.), 2:1 Ugur Erdogan (57.)



FC Viktoria Alpen 1911 e.V. – SV Schwafheim 6:1

FC Viktoria Alpen 1911 e.V.: Yannik Eickschen, Domenik Algra, Kai Hense, Christoph Bühren, Louis Feldkamp (71. Lennart Linkenbach), Jan Luca Rassier, Niels Kuhlmann, Johannes Hoogen, Nils Speicher, Marian Nederkorn (78. Danil Kaplich), George Michael Wiedemann (78. Leon Spillmann) - Trainer: Marcel Blaschkowitz

SV Schwafheim: Jan Germies, Danilo Serra (65. Marouan Ouennane), Linus Schlebusch, Jonas Jaschka, Hussein Hamdan, Christoph Pinske, Jetmir Deskaj, Lars Dickmann, Marius Dyka, Serkan Durak (46. Marc Frackowiak), Aboubacar Fofana (54. Lonsoma Kouyate) - Trainer: Alessandro Vergaro

Schiedsrichter: Tim Brüninghaus - Zuschauer: 40

Tore: 1:0 Nils Speicher (31.), 2:0 Nils Speicher (45.), 3:0 Nils Speicher (50.), 4:0 Nils Speicher (62.), 5:0 Marian Nederkorn (77.), 6:0 Nils Speicher (83.), 6:1 Hussein Hamdan (87.)

Das sind die nächsten Spieltage

Beim Tabellenführer VfB Homberg II ging Aufsteiger SG Rheurdt-Schaephuysen mit 1:8 unter, der Tabellenführer schlug eiskalt gegen das Team aus dem oberen Mittelfeld zu. Knipser Florian Gashi traf dabei erneut doppelt.

32. Spieltag

So., 27.04.25 13:00 Uhr SV Budberg II - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II

So., 27.04.25 15:00 Uhr Rumelner TV - SV Menzelen

So., 27.04.25 15:00 Uhr VfL Rheinhausen - TV Asberg

So., 27.04.25 15:00 Uhr Büdericher SV - ESV Hohenbudberg

So., 27.04.25 15:00 Uhr SSV Lüttingen - FC Rumeln-Kaldenhausen

So., 27.04.25 15:00 Uhr SV Schwafheim - FC Moers-Meerfeld

So., 27.04.25 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.

So., 27.04.25 15:00 Uhr OSC Rheinhausen - VfB Homberg II

So., 27.04.25 15:00 Uhr SV Millingen - SV Haesen-Hochheide



33. Spieltag

Di., 29.04.25 19:30 Uhr FC Moers-Meerfeld - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen

Mi., 30.04.25 19:30 Uhr ESV Hohenbudberg - SSV Lüttingen

Mi., 30.04.25 19:30 Uhr SV Menzelen - Büdericher SV

Mi., 30.04.25 19:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - Rumelner TV

Mi., 30.04.25 19:30 Uhr TV Asberg - SV Budberg II

Mi., 30.04.25 19:30 Uhr SV Haesen-Hochheide - VfL Rheinhausen

Mi., 30.04.25 19:30 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - OSC Rheinhausen

Mi., 30.04.25 20:00 Uhr FC Rumeln-Kaldenhausen - Concordia Rheinberg

Mi., 30.04.25 20:00 Uhr VfB Homberg II - SV Millingen

