 2026-04-09T03:39:01.720Z

Allgemeines

Mentor Metalia verstärkt wieder den TuS Lemförde

21-jähriger Flügelspieler kehrt nach zwei Jahren zurück – Tempo und Offensivdrang für die Löwen

von Redaktion · Heute, 08:59 Uhr · 0 Leser

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Der TuS Lemförde begrüßt mit Mentor Metalia den nächsten Rückkehrer. Der junge Außenbahnspieler kommt vom TuS Oppendorf und soll dem Offensivspiel neue Impulse verleihen.

Der TuS Lemförde treibt seine Kaderplanung weiter voran und kann den nächsten Rückkehrer vermelden: Mentor Metalia läuft künftig wieder für die Löwen auf. Nach zwei Jahren kehrt der 21-jährige Außenbahnspieler zurück und soll insbesondere auf den Flügeln für frischen Wind sorgen.

Metalia, der vom TuS Oppendorf kommt, bringt ein klares Profil mit: hohes Tempo, ausgeprägte Dribbelstärke und großes Entwicklungspotenzial. Der junge Albaner steht für mutigen, offensiv ausgerichteten Fußball und passt damit ideal in die Spielidee der Lemförder.

Die Verantwortlichen sowie die Mannschaft zeigen sich erfreut über die Rückkehr des Offensivspielers. Mit Metalia gewinnt der TuS nicht nur zusätzliche Qualität auf den Außenbahnen, sondern auch einen Akteur, der den Verein bereits kennt und sich schnell wieder integrieren dürfte.