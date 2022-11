Mentaltraining im Fußball - Halbzeit Drei #33 Sportpsychologe Constantin Kuhlmann über Stress und Druck +++ Einflussfaktoren für Fußballer +++ Praktische Tipps auf und neben dem Platz

Der Schwerpunkt in dieser Folge liegt darauf, viele praktische Methoden und Tipps von Kuhlmann zu erhalten, um diese für sich im Alltag umsetzen zu können. Im konditionellen und taktischen Bereich gibt es heutzutage schon sehr viele Trainingsmethoden, die jeder für sich im Verein umsetzt. Zum Thema des Mentalen in dieser Podcast-Folge gibt es in unserer Sport- beziehungsweise Fußballwelt noch viel zu wenig Informationen. Mit einem Spezialisten in diesem Bereich, wie Kuhlmann, wird mehr und mehr eine Offenheit und Sensibilität für diesen Themenbereich geschaffen und somit alltäglicher gemacht.

Warum sich Kuhlmann für den Bereich Sportpsychologie entschieden hat und was er mit Spielern gemeinsam macht, wenn sie sich schwer verletzt haben, erfahrt ihr in dieser Folge.