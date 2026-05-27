Mentalitätsspieler Tim Haal verlässt 1. FC Kleve

– Foto: Christoph Thyssen

Tim Haal ist ein harter Hund, ein Mentalitätsspieler, einer, der immer alles gibt für den Oberligisten 1. FC Kleve. Seit fast zwölf Jahren trägt der gebürtige Xantener das Trikot der Rot-Blauen. Am 31. Mai nach dem letzten Saison-Heimspiel des Tabellenvorletzten im Stadion am Bresserberg gegen Schwarz-Weiß Essen wird Haal sicherlich ein paar Tränchen verdrücken. Und das hat nichts mit dem Ausgang der Partie zu tun. Der 36-Jährige wird die Klever verlassen und bei einem unterklassigen Verein weiterspielen.

Wertschätzung hat nachgelassen

„Es schmerzt schon sehr, dass ich nach der langen Zeit gehen werde. Der 1. FC Kleve ist meine sportliche Heimat. Aber jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Ich habe gemerkt, dass die Wertschätzung für meine Person nachgelassen hat, was aber zugleich bedeutet, dass es die jungen Wilden gut machen. Ich habe in Kleve alles erlebt und war unangefochtener Stammspieler, was jetzt eben nicht mehr der Fall ist“, sagt der Defensivakteur.

Haal betont, dass der Abschied schon länger feststehe: „Ich habe unserem Sportlichen Leiter, Georg Mewes, schon im vergangenen Jahr mitgeteilt, dass das wohl meine letzte Saison in Kleve sein wird, was ich aber selber bis dahin noch nicht wirklich wahrhaben wollte. Georg hatte mir gesagt, dass wir uns im Winter noch mal zusammensetzen können. Mir ist aber während der Saison bewusst geworden, dass sich meine Situation nicht ändern würde. Ich fühle mich nach wie vor fit und habe einen eigenen Anspruch an mich. Und das sollte nicht nur die Rolle des Ergänzungsspielers sein.“