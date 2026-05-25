Mentalitätsspieler für den Roten Hügel Vor wenigen Tagen stellte der FC Thüringen Weida mit Torjäger Leon Gentsch seinen ersten Neuzugang für die kommende Saison vor und setzte damit zugleich das erste Ausrufezeichen für die anstehenden personellen Veränderungen auf dem Roten Hügel. Die Verantwortlichen machten in den vergangenen Wochen keinen Hehl daraus, dass dem Verein ein größerer Umbruch bevorsteht. von FC Thüringen Weida · Heute, 22:30 Uhr · 0 Leser

Der FC Thüringen Weida begrüßt seinen Wunschspieler Max Zerrenner auf dem Roten Hügel. – Foto: Thomas Gorlt

Nach vielen prägenden Jahren im Trikot des FC Thüringen endet für einige bekannte Gesichter eine Ära, gleichzeitig soll die Mannschaft mit neuen Impulsen gezielt weiterentwickelt werden. Während Christopher Lehmann den Verein verlassen wird, beenden die Gebrüder Schmidt ihre Laufbahn im Männerbereich. Besonders im zentralen Mittelfeld galt es daher, frühzeitig die richtigen Entscheidungen für die Zukunft zu treffen. Für Dominic präsentiert der FC Thüringen Weida nun den passenden Nachfolger.



Max Zerrenner vom FC Einheit Rudolstadt schließt sich zur neuen Saison dem FC Thüringen Weida an. Die Osterburgstädter verstärken sich damit gezielt mit einem erfahrenen Spieler aus der Oberliga, der künftig mehr Stabilität, Präsenz und Führung ins defensive Mittelfeld bringen soll. Vereinspräsident Nick Schubert bezeichnet den Routinier als absoluten Wunschspieler und hebt dabei insbesondere dessen Ausstrahlung auf dem Platz hervor: „Wir haben einen Spieler gesucht, der eine verbale Präsenz mitbringt. In einigen Spielen der vergangenen Saison war es auf dem Platz einfach zu ruhig, gerade in entscheidenden Momenten. Dadurch haben wir häufig in der Nachspielzeit noch Gegentore zum Ausgleich kassiert. Max kann eine Mannschaft auf dem Platz führen, dirigieren und in solchen Situationen noch einmal ganz anders Einfluss nehmen.“ Mit 126 Spielen in der Thüringenliga sowie 39 Einsätzen in der Oberliga bringt Max Zerrenner jede Menge Erfahrung im Thüringer Fußball mit. In seiner bisherigen Laufbahn stand der defensive Mittelfeldspieler unter anderem für den VFC Plauen, den SV Ehrenhain, die BSG Wismut Gera sowie zuletzt für den FC Einheit Rudolstadt auf dem Platz. Auch der neue Trainer Peter Dauel zeigte sich in den Gesprächen schnell begeistert und hat eine klare Meinung zum Neuzugang: „Mit Max begrüßen wir einen echten Mentalitätsspieler in unseren Reihen. Er überzeugt nicht nur durch seine Robustheit und Präsenz auf dem Platz, sondern bringt auch eine ausgeprägte Führungspersönlichkeit und starke Kommunikation mit. Max geht voran, übernimmt Verantwortung und gibt der Mannschaft mit seiner Art Stabilität und Energie. Er ist ein Spieler, der immer alles reinwirft und das gefällt mir sehr.“

Max Zerrenner wird beim FC Thüringen Weida die Rückennummer 21 bekommen. – Foto: © Thomas Gorlt

Schon während seiner Zeit beim SV Ehrenhain gab es immer wieder Anfragen vom FC Thüringen Weida. Diese Wertschätzung ist Max Zerrenner stets in Erinnerung geblieben und machte ihm die Entscheidung für den Wechsel am Ende leichter. Mit dem Schritt von Rudolstadt nach Weida möchte der erfahrene Mittelfeldspieler vor allem den zeitlichen Aufwand reduzieren, ohne dabei auf ambitionierten Fußball zu verzichten. Gleichzeitig sieht Zerrenner auf dem Roten Hügel seine neue sportliche Heimat, wobei auch die Entwicklung des Vereins eine wichtige Rolle bei seiner Entscheidung spielte. Der FC Thüringen Weida könnte in der kommenden Saison der einzige Thüringenligist im KFA Ostthüringen sein und sich damit hinter dem ZFC Meuselwitz als zweitstärkste Kraft der Region etablieren.

Für Zerrenner war dies jedoch nur einer von vielen Gründen für den Wechsel: „Ich freue mich sehr, nun endlich in Weida angekommen zu sein. Der Wechsel ist für mich die logische Konsequenz der vergangenen Jahre, da sich der Verein bereits seit langer Zeit intensiv um mich bemüht hat und ich immer großes Vertrauen gespürt habe. Jetzt passt für mich einfach alles zusammen. Ich konnte meine Erfahrungen in der Oberliga sammeln und möchte nun noch einmal gemeinsam mit Freunden erfolgreichen Fußball spielen. Genau diese Kombination bietet mir der FC Thüringen Weida. Besonders freue ich mich natürlich darauf, gemeinsam mit meinem besten Freund Oliver Peuker noch einige Schlachten auf dem Platz zu schlagen und vor allem auch die gemeinsame Zeit neben dem Platz und in der Kabine genießen zu können.“ Oliver Peuker verlängert in Weida Damit ist nun auch das Geheimnis um einen der Top-Stürmer der Thüringenliga gelüftet. Oliver Peuker bleibt dem FC Thüringen Weida erhalten und geht damit in seine fünfte Saison auf dem Roten Hügel. In den vergangenen beiden Spielzeiten sicherte sich der Offensivspieler jeweils die Torjägerkanone und gehörte zu den absoluten Leistungsträgern. In der aktuellen Saison zeigte sich Peuker zwar nicht ganz so treffsicher wie gewohnt, was jedoch auch an seiner häufigen Rolle auf dem Flügel lag. Mit der Verlängerung von Oliver Peuker sichern sich die Verantwortlichen weiterhin einen überragenden Spieler, der nicht nur sportlich enorm wichtig für die Mannschaft ist, sondern in der kommenden Saison auch zu den dienstältesten Akteuren auf dem Roten Hügel zählen wird. Nach 6 Jahren wird er nun künftig wieder gemeinsam mit Max Zerrenner auf dem Platz stehen.

Torjäger Peuker bleibt weiter für den FCTW auf Torjagd. – Foto: © Thomas Gorlt