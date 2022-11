Mentalitätsspiel Auf eine schwere Aufgabe stellt sich der FSV Martinroda am Samstag in Schleiz aus – auch weil die Sandhasen nach dem „goldenen Oktober“ zuletzt zwei Niederlagen kassiert haben.

Dabei hatte die Elf von Roger Fritzsch den SV 09 Arnstadt sogar am Rande der Niederlage. Eine 2:0-Führung wurde allerdings durch zwei Fehler bei Standards in kurzer Zeit abgegeben. „Vor der Partie hätten wir auf Grund unserer schwierigen Personalsituation dieses Unentschieden sofort unterschrieben. Erschwerend kam dazu das Mittelfeldmotor Andre Hoyer noch kurzfristig ausfiel. Aber auf Grund einer starken ersten Halbzeit und des Spielverlaufes insgesamt waren wir alle schon sehr enttäuscht! Arnstadt war brutal gefährlich bei Standards und genau aus diesen Situationen haben sie dann auch ihre beiden Tore erzielt. Das ist momentan so eines unserer Hauptprobleme und war auch in Heiligenstadt ein Manko“, geht Roger Fritzsch in die Analyse.

Apropos Arnstadt. Das Derby gegen die Nullneuner war auch ein psychologischer Knackpunkt beim FSV Martinroda. Trotz Führung gingen die Sandhasen mit 1:5 am Ende baden. Es folgte eine Niederlage zu Hause gegen Eisenberg und das Zwischenhoch zuvor mit drei Siegen in Serie ist so nicht mehr viel wert. „Wir müssen das Arnstadt-Spiel ausklammern. Da trafen wir auf einen Gegner, der noch nicht unsere Kragenweite hat. Wir waren trotz Führung letztendlich chancenlos und haben verdient verloren. Zuletzt waren wir personell arg gebeutelt. Unser Kader und die jungen Leute, die wir reinwerfen, können dies noch nicht auffangen, wenn Stützen wie Benkenstein oder Andris fehlen. Zudem hat man gemerkt, dass die Einstellung gefehlt hat; sowohl unter der Woche als auch in den Spielen. Die Fokussierung war nicht so richtig da. Nach dem goldenen Oktober dachten viele, dass es so weitergeht. In den letzten beiden Spielen wurden unsere einfachen und individuellen Fehleimmer von den Gegner bestraft“, betreibt Martinrodas Sebastian Bach Ursachenforschung.