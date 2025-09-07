Aksus Riza Can Coban (in blau) im Dribbling gegen Tim Reske (links) und Florian Heller vom MTV 1817. Foto: Stefan Sämmer

"Mentalitätsmonster" stürzen den Spitzenreiter In der A-Klasse Mainz Bingen fügt Schwabsburg dem FV Budenheim die erste Pleite zu +++ In Laubenheim wird Geschichte geschrieben Verlinkte Inhalte A-Klasse Mainz-Bingen Oppenheim Aksu D. MZ. Budenheim Wackernheim + 24 weitere

Mainz-Bingen. Jetzt hat es auch das Überraschungsteam des FV Budenheim erwischt. Das 3:4 gegen den FC Schwabsburg bedeutete die erste Saisonpleite für den FVB, der die Tabellenführung an die SG Basara/Moguntia 1896 Mainz II (5:1 gegen Frei-Weinheim) abgeben musste. Platz drei behauptete die SG Harxheim/Gau-Bischofsheim, die Wackernheim niederhielt. Unterdessen wurde in Laubenheim Geschichte geschrieben.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Heute, 15:00 Uhr FV Budenheim Budenheim 1. FC Schwabsburg Schwabsburg 3 4 Abpfiff "Bis zur Gelb-roten Karte gegen Justin Deiß wegen eines taktischen Foulspiels in Minute 45.+3 waren wir spielerisch klar überlegen", sagte FCS-Co-Trainer Tobias Weber. "Durch die Karte haben wir den Gegner stark gemacht, aber trotzdem wie richtige Mentalitätsmonster den Sieg mit nach Hause genommen. MVP war Domi Wolf mit seinem Dreierpack." FVB-Coach Daniel Kittl: "Nach großem Kampf stehen wir mit leeren Händen da. In einer hart umkämpften Begegnung waren die Schwabsburger in der ersten Halbzeit einfach wacher." Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Wolf (13., 39., 54.), 1:3 Vincent Weiß (58.), 2:3 Luis Wachsmuth (77.), 2:4 Justin Grimes (86.), 3:4 Leon Brunnett (90.). Zuschauer: 100.

"Ein ganz zähes Spiel, das wir angesichts der Personallage der Wackernheimer gewinnen mussten", so SG-Abteilungsleiter Jonas Parotat. "Keine Glanzleistung, aber drei Punkte.“ TSV-Co-Trainer Leon Hill: „Mit einer sehr dezimierten Elf und Feldspieler Marcel Reichert im Tor haben wir über 90 Minuten 120 Prozent gegeben. Wir sind stolz auf die Jungs und arbeiten weiter hart." Tor: 1:0 Felix Neuberger (67.). Zuschauer: 80.

"Ein umkämpftes Spiel, ohne dass darunter die fußballerische Qualität gelitten hat", analysierte Dexheim-Coach Timm Bocian. "Wir sind sehr froh, dass wir das dritte Spiel in sechs Tagen verdient gewonnen haben. Ich muss meinen Jungs ein großes Kompliment machen – wir sind auf einem guten Weg." Tore: 1:0 Karsten Schömbs (70.), 2:0 Corvin Storbeck (72.), 2:1 Bastian Wagner (90.+8). Zuschauer: 150.

Spieltext SVW Mainz II "In der zweiten Halbzeit haben wir Moral gezeigt, deshalb war es eine unnötige Niederlage", sagte SVW-Abteilungsleiter Stephan Protz. 2In der ersten Halbzeit, gerade die ersten 30 Minuten, war Gau-Algesheim griffiger und zweikampfstärker und hatte sich die Führung verdient. Die Hypothek von zwei Gegentoren war für uns zu hoch." Tore: 0:1 Johannes Schmidt (18.), 0:2 Johannes Kull (28.), 1:2 Moritz Hartmann (64.), 1:3 Schmidt (85.), 2:3 Hartmann (88.).

Spieltext TV 1817 "Ein sehr gutes A-Klasse-Spiel auf technisch hohem Niveau", berichtete MTV-Coach Sven Giese. "Meine Mannschaft hat sich bis zum Ende reingehängt. Ich kann den Jungs nichts vorwerfen – außer vielleicht die Tourausbeute. Aksu war heute effizienter.2 Der Spielfilm: 1:0 Florian Heller (4.), 1:1 Okan Akyuez (6.), 2:1 Jakob Pfeffer (26.) 2:2 Akyuez (28.), 2:3, 2:4 Lirion Aliu (34., 49.)., 3:4 Emil Neumaier (74.). Zuschauer: 50.

"Ein müder Sommerkick", so Alemannen-Coach Dennis Keßler. "Kompliment an die Ober-Olmer, die sehr ersatzgeschwächt angetreten sind, für ihr nimmermüdes Mitspielen. Leider konnten wir nicht früher den Deckel drauf machen. Am Ende ist es mir aber egal – wir haben den nächsten Heimdreier und gut ist." Mit SVOO-Co-Trainerin Carmen Greiner feierte in Minute 80 erstmals in der Geschichte eine Frau in der A-Klasse Mainz-Bingen ihr Debüt als Spielerin. "Wir mussten improvisieren, haben die ersten 15 Minuten nicht ins Spiel gefunden, aber den Kampf angenommen2, sagte die 35-Jährige. "Hintenraus hat die Kraft gefehlt – aber wir haben uns nie aufgegeben und es Laubenheim sehr schwer gemacht." Tore: 1:0 Jan Kohlbacher (1.), 2:0 Sascha Deuser (19.), 2:1 Phillip Wettig (31.), 3:1 Kohlbacher (83.), 3:2 Wettig (84.), 4:2 Sascha Mock (90.+6). Zuschauer: 80.