Mentalitätsmonster Samed Bahar bleibt in Buchbach

"Wir freuen uns sehr, dass Samed weiter bei uns bleibt. Er ist mit mir 2018 aus Töging nach Buchbach gekommen und hat geduldig, aber sehr zielstrebig gearbeitet. Er ist bis auf den kurzen Abstecher zu Türkgücü mittlerweile eine absolute Konstante bei uns und gehört zu den Dienstältesten", erklärt Buchbachs Sportlicher Leiter Andreas Bichlmaier und ergänzt: "Er bringt eine absolute Siegermentalität mit. Mit Spielern, die Niederlagen einstecken, aber nicht akzeptieren können, kommst du auf Strecke vorwärts und Samed ist so jemand."

Ausgebildet wurde Bahar, der in Garching an der Alz wohnt, beim TSV 1860 Rosenheim, nach drei Spielzeiten beim damaligen Landesligisten FC Töging wechselte der selbstständige Versicherungs- und Finanzexperte zum TSV Buchbach und entwickelte sich beim selbsternannten "Kultklub" über die Jahre zur absoluten Stammkraft. Im Sommer 2023 wollte Bahar sein Glück bei Türkgücü München versuchen, doch das Engagement bei den Neuperlachern entpuppte sich als Missverständnis und nach nur drei Monaten kehrte Bahar wieder nach Buchbach zurück.



In der aktuellen Saison stand Bahar schon 24 Mal für die Rot-Weißen in der Regionalliga auf dem Platz und erzielte zuletzt beim Derby in Burghausen den Führungstreffer für die Buchbacher. Insgesamt kann der Bahar schon mehr als 150 Einsätze in der höchsten Amateurklasse vorweisen.