„Mentalitätsmonster“ Patrick Schulz für Defensive des Oldenburger SV

Florian Stahl ( Chefcoach Oldenburger SV) freut sich über einen Ex-Mitspieler als Neuzugang. – Foto: Ismail Yesilyurt

Der Oldenburger SV hat seinen Kader für die neue Saison um einen erfahrenen Defensivakteur ergänzt. Mit Patrick Schulz, der vielen Fußballfans in der Region noch unter seinem Geburtsnamen Bohnsack bekannt sein dürfte, kehrt ein bekanntes Gesicht in die Oberliga zurück. Der Neuzugang kommt vom Verbandsligisten MTV Ahrenbök an den Schauenburger Platz und soll die Defensive des OSV nachhaltig stabilisieren.

Schulz bringt eine beeindruckende Vita mit in den Kader des Oldenburger SV. Insgesamt 76 Einsätze in der Regionalliga sowie zwei Partien im DFB-Pokal zeugen von seiner fußballerischen Qualität und der Fähigkeit.

Florian Stahl, Trainer des Oldenburger SV, freut sich besonders über die Verpflichtung des 32-Jährigen – auch aufgrund der gemeinsamen sportlichen Vergangenheit: „Mit Patrick Schulz ehemals Bohnsack bekommen wir einen ehemaligen Mitspieler von mir aus Eutiner Zeiten, der ein absolutes Mentalitätsmonster ist. Er ist hervorragend ausgebildet und bringt Erfahrungen aus 76 Regionalligaspielen, 2 DFB-Pokalspielen und vielen Oberligaspielen mit.“

Körperliche Fitness überzeugt

Obwohl Schulz zuletzt in der Verbandsliga Süd für den MTV Ahrenbök aktiv war und damit nicht mehr im höherklassigen Fokus stand, hinterließ er bei den ersten Trainingseinheiten einen starken Eindruck. „Auch wenn er in letzter Zeit nicht auf dem höchsten Niveau gespielt hat, konnte er in den bisherigen Trainingseinheiten bereits seine Stärken in einer hervorragenden körperlichen Verfassung zeigen“, berichtet Stahl. „Er wird unsere Defensive stabilisieren und auch als Mensch unserer Truppe sehr gut tun.“

Schulz greift ab Oktober voll an

Fans des Oldenburger SV müssen sich allerdings noch ein wenig gedulden, bis der Defensivspezialist voll in das Spielgeschehen eingreifen kann. Aufgrund privater Verpflichtungen wird Schulz zunächst nur eingeschränkt zur Verfügung stehen. „Zunächst wird er aus privaten Gründen noch nicht voll dabei sein können. Ab Anfang Oktober wird er uns dann mehr zur Verfügung stehen“, erläutert der Trainer.

Das Trainerteam blickt der Zeit mit dem Neuzugang jedoch optimistisch entgegen: „Wir als Trainerteam und die Mannschaft freuen uns auf einen weiteren sehr interessanten und erfahrenen Neuzugang.“ Mit Schulz gewinnt der OSV einen erfahrenen Ankerpunkt, der in der Rückrunde eine zentrale Rolle einnehmen dürfte.