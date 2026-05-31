Mentalitätsmonster 1. FC Kleve hat sein Endspiel um den Klassenerhalt

Der 1. FC Kleve kann noch die Klasse halten, muss aber auf Schützenhilfe hoffen. – Foto: Sven Hanisch

Der 1. FC Kleve hat, was er sich seit Wochen gewünscht hat. Die Mannschaft bestreitet am kommenden Sonntag, 15 Uhr, beim VfB Homberg ein Endspiel um den Klassenerhalt in der Oberliga. Sie erarbeitete sich dieses Finale mit einem 4:3 (3:2)-Heimsieg gegen ETB Schwarz-Weiß Essen, bei dem das Team vor gut 600 Zuschauern wieder vielen Widrigkeiten getrotzt hat. Es war das siebte Spiel in Folge ohne Niederlage für die Mentalitätsmonster vom Bresserberg.

Der direkte Klassenerhalt wäre bei einem Erfolg in Homberg perfekt, wenn zwei der drei Mannschaften auf den Rängen 13 bis 15 verlieren. Gut möglich ist aber auch, dass am Ende der direkte Vergleich entscheidet. Es könnten sogar fünf Teams punktgleich sein.

Die Mannschaft verbesserte sich durch den Erfolg mit jetzt 38 Punkten auf den drittletzten Platz, kann es aber weiter aus eigener Kraft nicht richten. Der Weg zur Rettung: Sie muss am Sonntag, 7. Juni, 15 Uhr, beim Vorletzten VfB Homberg (36) gewinnen und hoffen, dass die Ergebnisse der Konkurrenz passen.

Derlei Rechenspiele interessierten einen der beiden Männer des Spiels nach dem Abpfiff aber nicht. „Wir haben jetzt das Endspiel, das wir wollten. Das wollen wir auch noch gewinnen. Und dann werden wir sehen, was herauskommt“, sagte Niklas Klein-Wiele. Der Routinier erzielte alle vier Treffer des 1. FC Kleve (16., 22., 45.+2, 57.) . Die Freude darüber wurde aber getrübt, weil Klein-Wiele die fünfte Gelbe Karte erhielt und gegen Homberg gesperrt zusehen muss. „Das ist extrem ärgerlich. Aber auch das wird die Mannschaft wegstecken“, sagte er.

Kapitän Fabio Forster bereitet in seinem Abschiedsspiel drei Tore vor

Neben dem vierfachen Torschützen drückte ein weiterer Routinier dem Auftritt des Gastgebers seinen Stempel auf. Fabio Forster, der wie acht weitere Akteure vor der Partie verabschiedet wurde, bereitete drei Tore vor und bewies mit großer Übersicht und Kampfgeist noch einmal, warum er über viele Jahre so wichtig für die Mannschaft war.

Seine Mitspieler standen Spalier, als der Kapitän in der 86. Minute ausgewechselt wurde und auch den verdienten Applaus von den Rängen erhielt. „Es war ein wahnsinniges Kampfspiel und eine tolle Leistung der Mannschaft. Sie wird jetzt auch den Ausfall von Niklas beim Endspiel in Homberg wegstecken“, sagte Forster.

Trainer Umut Akpinar schaut gesperrt aus der Sprecherkabine zu und lobt: „Ein Wahnsinnsspiel der Mannschaft“

Vielleicht hat Fabio Forster die Mannschaft gegen Essen auch nicht das letzte Mal als Kapitän ins Stadion am Bresserberg geführt. Denn es ist nicht ausgeschlossen, dass diese verrückte Saison für den 1. FC Kleve in die Verlängerung geht, weil es für das Team noch eine Relegation geben könnte.

Trainer Umut Akpinar, der nach seiner Roten Karte beim 1:1 beim KFC Uerdingen gesperrt war, verfolgte die Partie von der Sprecherkabine im Stadion aus. „Das war ein Wahnsinnsspiel der Mannschaft“, sagte er. Sein Co-Trainer Lars van Rens gab die Kommandos an der Linie und sagte: „Die Leistung des Teams verdient allergrößten Respekt.“ So sah es auch der Sportliche Leiter Georg Mewes. „Hut ab vor dem, was die Mannschaft trotz der Personalsorgen wieder abgeliefert hat“.

Der 1. FC Kleve musste fünf der sieben gelernten Abwehrspieler im Kader ersetzen. Von der Stammbesetzung der Viererkette lief nur Innenverteidiger Memlan Darwish auf. Neben ihm verteidigte Tim Haal, auf der defensiven Außenbahn spielten die Offensivkräfte Henry Heynen und Elias Reffeling.

Torhüter Ahmet Taner wehrt zwei Elfmeterschüsse ab und wird doch geschlagen

Als der Gast bereits nach knapp 50 Sekunden nach einem Patzer von Haal in Führung ging, muste man Böses befürchten. Doch die Mannschaft schüttelte sich kurz und drehte das Spiel mit großer Moral und unbändigem Kampfgeist. Sie hatte dabei einen überzeugenden Torhüter Ahmet Taner als sicheren Rückhalt.

Er wehrte unter anderem in der 63. Minute einen Elfmeter ab, der dann wiederholt wurde, weil der Keeper bei seiner Abwehraktion die Linie verlassen haben sollte. Taner hielt auch den Essener Versuch Nummer zwei, erst in Nachschuss gelang dem Gast das 3:4. Danach musste noch einmal um das Endspiel im Abstiegskampf gezittert werden, ehe nach gut zehn Minuten Nachspielzeit gejubelt werden durfte.