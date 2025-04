"Mentalität hat Qualität geschlagen" -Fallersleben steht im Halbfinale

Erst vor ein paar Wochen standen sich die beiden Teams im Ligaalltag gegenüber. Dabei gewannen die Freien Turner mit 4:2 und ähnlich gut startete der Landesliga-Vierte auch am gestrigen Montag ins Spiel. Demis Siranidis und Timon Hallmann sorgten für die 2:0-Pausenführung.

Kurz nach der Pause konnte Norman Poguntke zum Anschluss treffen, doch Hallmann stellte in der 74. Minute den alten Abstand wieder her. "Wir hatten genug Chancen, den Gegner zu killen, sind seit zwei Wochen aber ohne Konsequenz, Leidenschaft, Emotionen und Mentalität." so das harte Urteil vom Co-Trainer Gian Luca Renner.

So bekam Fallersleben eine zweite Luft und stach in der absoluten Schlussphase zu. Zuerst erzielte Lennox Binder das 3:2, in der 88. Minute traf Andreas Neumann dann zum 3:3-Ausgleich. "Wir sind aktuell als Team nicht bei 100%. Lassen offensiv zu viel liegen und sind defensiv nicht hart genug." fand Renner weiter.

Das anschließende Elfmeterschießen konnten die Gäste dann für sich entscheiden und zogen ins Halbfinale ein. "Mentalität hat Qualität geschlagen. Fallersleben wollte in der zweiten Halbzeit das Halbfinale mehr als wir. Es gibt intern einiges anzusprechen und aufzuarbeiten. Wir haben die Chance, einen Titel zu gewinnen und schmeißen diese fahrlässig und überheblich weg. Über die Art und Weise bin ich brutal enttäuscht." so das Resümee des sichtlich enttäuschten Gian Luca Renner.

In der Liga sind die Freien Turner gesichert unter den Top-Vier und haben am kommenden Samstag gegen Northeim die Chance, ein anderes Gesicht zu zeigen. Fallersleben geht ins wichtige Heimspiel gegen den BSC Acosta, bei dem beide Aufsteiger nach dem Halbfinaleinzug mit ordentlich Rückenwind in die Partie gehen werden.