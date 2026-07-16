Mentalität entscheidet: Roland Bürrig II freut sich auf Kreisliga B

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Was für eine Spielzeit liegt hinter der Reserve des TuS Roland Bürrig: Mit einer starken Bilanz von nur vier Saisonniederlagen marschierte die Mannschaft in der vergangenen Saison durch die Liga und tütete den Aufstieg als Vizemeister ein. Doch die Belohnung für die starke Saison bringt eine ganz besondere Konstellation mit sich: In der anstehenden Spielzeit 2026/27 schlagen sowohl die erste Mannschaft als auch die Zweitvertretung der Bürriger in der Kreisliga B auf. Ein vereinsinternes Novum, dem Trainer Ayhan Atar und sein Team jedoch mit großer Vorfreude und einer klaren Marschroute entgegenblicken.

Für Bürrigs Aufstiegstrainer Ayhan Atar war rückblickend vor allem ein Faktor der entscheidende Schlüssel zum Erfolg: „Wir hatten sicherlich mehrere Faktoren, die zu unserem Aufstieg beigetragen haben. Rückblickend war einer der wichtigsten jedoch die Mentalität, die wir innerhalb der Mannschaft vorgelebt und gleichzeitig eingefordert haben. In der Kreisliga C reicht es nicht aus, nur guten Fußball zu spielen – man muss bereit sein, jeden Zweikampf anzunehmen und als Team zu funktionieren. Natürlich war auch unsere spielerische Entwicklung ein wichtiger Baustein. Von Beginn an war uns aber klar, dass Einsatz, Kampfgeist und Zusammenhalt die Grundlage unseres Erfolgs sein würden.“

Dass sich die Erste und die Zweite nun auf Augenhöhe in derselben Spielklasse begegnen, sorgt im Umfeld natürlich für Gesprächsstoff. Auf dem Papier eine knifflige Situation – für das Trainerteam an der Seitenlinie jedoch kein Grund zur Sorge, sondern eine echte Gelegenheit für den Gesamtverein:

Das Kollektiv rückte Woche für Woche enger zusammen, entwickelte sich konstant weiter und verdiente sich den Sprung in die Kreisliga B auf dem Platz. Genau diese geschmiedete Einheit sorgte dafür, dass die Bürriger in engen Phasen die Nerven behielten, knappe Spiele für sich entschieden und konstant die Punkte auf der Habenseite verbuchten.

„Dass beide Mannschaften künftig in derselben Liga spielen, ist sicherlich eine besondere Konstellation. Beide Teams verfolgen ihre sportlichen Ziele und möchten die bestmögliche Saison spielen. Entscheidend wird sein, dass jeder seinen Beitrag zum Gesamterfolg des Vereins leistet und der Fokus stets auf der sportlichen Entwicklung liegt. Wir sehen darin keine Belastung, sondern vielmehr die Chance, dass sich beide Mannschaften auf einem guten Niveau weiterentwickeln und den Verein in der Kreisliga B bestmöglich vertreten“, erklärt Atar.

Das primäre sportliche Ziel für die anstehende Spielzeit bleibt trotz aller Aufstiegseuphorie bodenständig. Dem höheren Niveau der Kreisliga B begegnet man mit dem nötigen Respekt. Es gilt, sich so schnell wie möglich in der neuen Umgebung zu etablieren und frühzeitig den Klassenerhalt in trockene Tücher zu bringen. Gleichzeitig will die Atar-Elf mutigen, attraktiven Offensivfußball bieten und unter Beweis stellen, dass sie absolut in diese Liga gehört.

Kaderplanung vor dem Abschluss

Hinter den Kulissen läuft der Feinschliff am Kader bereits auf Hochtouren, wobei die Verantwortlichen schon jetzt ein sehr positives Zwischenfazit ziehen. Die Neuzugänge wurden mit Bedacht ausgewählt: Neben der sportlichen Qualität stand vor allem der Charakter im Fokus – die Neuen müssen menschlich perfekt in die verschworene Truppe passen. Auf die Frage nach einem potenziellen Königstransfer oder einem herausragenden Namen entgegnet der Coach mit einer klaren Absage und bleibt seiner Erfolgsphilosophie treu: „Einen einzelnen Neuzugang möchten wir bewusst nicht hervorheben. Wir sind überzeugt, dass unser Erfolg auf der Stärke des Kollektivs basiert und nicht auf einzelnen Spielern. Jeder Neuzugang soll seinen Teil dazu beitragen, dass wir als Mannschaft den nächsten Schritt machen. Genau dieser Teamgedanke und diese Mentalität haben uns bereits in der vergangenen Saison ausgezeichnet.“

Ganz abgeschlossen sind die Transferaktivitäten an der Platzanlage noch nicht – die Augen nach punktuellen Verstärkungen bleiben offen. Die Basis steht jedoch, und mit diesem funktionierenden Kollektiv im Rücken ist Roland Bürrig II bereit, das spannende Abenteuer Kreisliga B anzugehen.