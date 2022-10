Mentaler Spagat für Tusas Frauen Die Fußballerinnen treffen vor dem Spitzenduell auf einen Abstiegskandidaten.

Zuerst die Pflicht, dann die Kür. So sieht das Programm für die Fußballerinnen der DJK Tusa 06 in den kommenden Tagen aus. In der Niederrheinliga wartet auf die Spielerinnen von Stefan Wiedon Sonntagfrüh die vermeintliche Pflichtaufgabe beim „Kellerkind“ Borussia Bocholt II. Dort wollen sich die Fleherinnen in Schwung bringen für das eine Woche später angesetzte Topspiel gegen Borussia Mönchengladbach II. Die Borussia ist als Tabellensechste nach acht absolvierten Spielen zwar für ihre Verhältnisse schwach in die Saison gestartet, zählt aber immer noch zu den heißesten Titelkandidaten.

Eine kleine Generalprobe für das, was da morgen kommt, gab es für Tusa unter der Woche im Kreispokal. Nach anfänglichen Problemen setzte sich der klassenhöhere Niederrheinligist am ungemütlichen Mittwochabend beim DSC 99 letztlich standesgemäß mit 5:1 durch und trifft nun Anfang Februar im Halbfinale auf den Lokal- und Ligarivalen CfR Links. Ebenfalls in der Runde der letzten Vier steht erwartungsgemäß der TSV Urdenbach, der sein Viertelfinale beim Lohausener SV klar mit 7:0 für sich entschied und es nun im Semifinale mit dem aufstrebenden SC Unterbach (2:1 gegen den FSV Hilden) um Spielertrainerin Jolina Niewiadomski zu tun bekommt.

In der Niederrheinliga empfängt der TSV Sonntagnachmittag die SGS Essen III. Nach zuletzt vier Spielen in Folge ohne Sieg täte ein Dreier gegen die siebtplatzierten Essener gut. Denn der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz ist auf vier Punkte zusammengeschrumpft. Ein Urdenbacher Trumpf könnte die Unberechenbarkeit im Angriff sein. Gegen Lohausen trugen sich gleich sieben verschiedene Spielerinnen in die Torschützenliste ein.