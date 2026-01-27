Mensmann übernimmt sportliche Leitung in Bad Bentheim

– Foto: SV Bad Bentheim

Jens Mensmann wird ab Sommer 2026 neuer Sportlicher Leiter der ersten Mannschaft des SV Bad Bentheim und tritt damit die Nachfolge von Mirco Fischer an.

Der B-Lizenzinhaber Jens Mensmann, wohnhaft in Bad Bentheim, übernimmt zur Saison 2026/27 die sportliche Verantwortung für die erste Mannschaft des SV Bad Bentheim. Zuletzt war Mensmann unter anderem als Trainer beim TuS Gildehaus sowie beim SV Alemannia Salzbergen tätig, wo er beide Teams erfolgreich in der Bezirksliga betreute. Die Verantwortlichen des SV Bad Bentheim bezeichnen ihn übereinstimmend als Wunschkandidaten für die Position.

Der scheidende Sportliche Leiter Mirco Fischer hebt vor allem die Passung in mehreren Bereichen hervor: Mensmann passe sowohl menschlich als auch sportlich genau in das gesuchte Profil, kenne beide Trainer gut und habe bereits in Gildehaus erfolgreich mit Patrick Sackbrook zusammengearbeitet. Zudem verfüge er über ein gutes Netzwerk und werde künftig als Entscheidungsträger sowie als Bindeglied zwischen Vorstand, Staff und Mannschaft fungieren.

Auch aus dem Vorstand kommt positives Feedback. Vorstandsmitglied Philipp Hasebrock erklärt, die Gespräche seien von Beginn an positiv gewesen, und man habe schnell gemerkt, dass es passen würde. Umso größer sei nun die Freude über Mensmanns Zusage.

Aktuell ist Jens Mensmann noch als Jugendtrainer beim SV Bad Bentheim engagiert und betont rund um seine Verpflichtung, dass er sich sehr auf die neue Aufgabe im Seniorenbereich ab Sommer freut.

