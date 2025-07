„Menschlich passt es einfach super“: Vötting-Weihenstephan II präsentiert neuen Trainer

„Menschlich passt er einfach super zu uns und fachlich hat er ebenfalls einiges drauf“, berichtet derweil Vöttings Abteilungsleiter Jan Schaffrath, der beim Wechsel seine Finger mit im Spiel hatte. Früher kickte der 20-Jährige selbst unter dem neuen Kiesweiher-Coach, den er schnell für diesen Posten begeistern konnte: „Er hat sofort für die Idee gebrannt.“

Großer sportlicher Druck laste vorerst allerdings nicht auf den Schultern des neuen Teamchefs – auch wenn Festbaum am Ende selber gerne eine Platzierung im oberen Tabellenmittelfeld der A-Klasse 5 belegen möchte. So erwarte Schaffrath viel mehr, dass er „die Spieler wieder einfängt, die Motivation hochhält und die jungen Leute entwickelt.“ Immerhin gilt es in dieser Saison, gleich sechs Fußballer aus dem eigenen Nachwuchs in die Mannschaft zu integrieren.