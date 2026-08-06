"Menschlich": FCA-Coach Manuel Baum trainiert mit den "Bolzrebellen" Große Freude im Bayerischen Wald - und ein echtes sportliches Ausrufezeichen für die Inklusion: Bundesligatrainer Manuel Baum unterstützt künftig als prominenter Pate das erste inklusive Fußballprojekt im Landkreis Freyung-Grafenau – „Bolzwerk UNITED“ von · Gestern, 12:55 Uhr · 0 Leser

Der 46-jährige Cheftrainer des FC Augsburg reist im Rahmen der Saisonvorbereitung - mitten aus dem Bundesliga-Alltag - nach Spiegelau, um den Worten Taten folgen zu lassen. Am Montag, den 10. August, leitet der erfahrene Fußballlehrer in der modernen Indoor-Soccerhalle des „Bolzwerk“ ein öffentliches Sondertraining für Menschen mit Handicap, die sich selbst liebevoll als „Bolzrebellen“ bezeichnen.

Dass ein Trainer aus dem deutschen Oberhaus seine wertvolle Zeit für die Sache opfert, ist freilich keine Selbstverständlichkeit. Dahinter stecken gewachsene Verbindungen: Initiator und Kopf hinter dem Projekt ist Michael „Mimi“ Miedl. Der ehemalige Zweitliga-Profi (unter anderem beim FC Schweinfurt 05) und Wirtschaftsingenieur betreibt in Spiegelau das „Bolzwerk“ – eine innovative Sport- und Freizeitstätte samt Sportsbar, Boulderwand und E-Bike-Verleih, die seit ihrer Eröffnung als sportlicher Treffpunkt im Bayerischen Wald gilt. Leitmotiv "Menschlichkeit ist unser Matchplan" Miedl und Baum kennen und schätzen sich seit gemeinsamen Zeiten in der Niederbayern-Auswahl sowie im Nachwuchsleistungszentrum des TSV 1860 München; der Kontakt riss über die Jahre nie ab. Nun bündeln die beiden alten Weggefährten ihre Kräfte für den guten Zweck.

Unter dem Leitmotiv „Menschlichkeit ist unser Matchplan“ bietet das Projekt Menschen mit Handicap – deren Kern zu großen Teilen aus Reihen der Lebenshilfe Grafenau stammt – eine feste sportliche Heimat. Seit dem Frühjahr wird hier einmal im Monat mit viel Herzblut gekickt, um Berührungsängste abzubauen und echte Teilhabe zu ermöglichen. Der Ablauf am Montag, 10. August, verspricht ein abwechslungsreiches Programm für alle Fußballfans und Interessierten: Nach einer Hallenbesichtigung von 16 bis 17 Uhr rollt ab 17:30 Uhr das Leder, wenn Manuel Baum gemeinsam mit den „Bolzrebellen“ das Inklusionstraining bestreitet.