»Mensch ist ein Gewohnheitstier« - aber: TSV kein Außenseiter mehr?!

Neudrossenfeld - dieser Namen klingt in der Bayernliga Nord aber mal so richtig nach Außenseiter. Zunächst war es auch ein kleines Wunder, dass die Oberfranken aufgestiegen sind - und dann auch den Klassenerhalt geschafft haben. Nun haben die "Drusserfelder" frühzeitig das dritte Fünftliga-Jahr fixiert. Das kann eigentlich kein Zufall mehr sein. Oder, Daniel Stöcker (Sportlicher Leiter)?

Die dritte Bayernliga-Spielzeit in Folge ist in trockenen Tüchern: Ist es an der Zeit, dass nun Neudrossenfeld nicht mehr das Synonym für Außenseiter ist? Außenseiter dann vielleicht nicht mehr - je nachdem, wie sich die Konkurrenz aufstellt. Aber wir wissen, wo wir her kommen, mit welchen Voraussetzungen und Mitteln wir immer wieder versuchen, konkurrenzfähig zu sein und wir tun gut daran, demütig zu bleiben. Worin liegen die Gründe dafür, dass das große Ziel Klassenerhalt am Ende doch sehr souverän erreicht werden konnte? Das ist eine gute Frage. Die Jungs spielen erneut eine riesen Saison, auch eine super Arbeit vom Trainer-Team. In der Vorrunde hatten wir teils 14, 15 Ausfälle. Dann kam die schwere Verletzung von Patrick Weimar, der trotzdem noch heute unser Top-Torschütze ist. Da war also mehrfach Grund zur Sorge. Aber die Jungs haben das im Kollektiv aufgefangen und ich denke das ist auch die Antwort. Wir haben eine super Kameradschaft, eine echte Mannschaft, die mit viel Herz und Leidenschaft spielt. Gepaart mit guter Defensivarbeit und einem Top-Torwart.

Weiterhin ist es eine traurige TSV-Tradition, viele Verletzte zu haben. Könnt Ihr euch dieses Phänomen irgendwie erklären? Inwiefern wird hier Ursachenforschung betrieben? Liegts am dauerhaften Spielen auf Kunstrasen?

So richtig ist es nicht erklärbar. Sicher mag manche Verletzung am Kunstrasen liegen, aber genauso sicher ist das kein Hauptgrund. Zum einen trainieren und spielen wir höchstens zu 50 Prozent auf Kunstrasen, da wir auch auswärts antreten und mindestens da dann auf Naturrasen spielen und trainieren. Zum anderen fallen mir aus dem Stehgreif an die zehn Verletzungen ein, die auswärts passiert sind, wo Fremdeinwirkung ausschlaggebend war oder unglückliche Zusammenstöße. Dennoch haben wir die medizinische Abteilung breiter aufgestellt, arbeiten nun mit einem 2. Mannschaftsarzt auch ganzheitlich und an der Prävention. Man sieht nun in der Rückrunde, dass dies bereits positive Auswirkungen hat, wie andere Stellschrauben auch noch.

Was hältst Du von der These, dass ihr mit weniger Ausfälle um den Aufstieg mitspielen könnt?

Wir stehen in der Form- und Rückrundentabelle zwar überragend da, aber dennoch lassen wir die Kirche im Dorf. Natürlich wollen wir auch diesbezüglich den nächsten Entwicklungsschritt machen, als Ziel vielleicht mal einen soliden Mittelfeldplatz auszugeben anstatt immer "nur" Klassenerhalt. Allerdings ist die Liga so eng und stark, dass man nicht überheblich werden sollte. Also lieber weiter hart arbeiten als irgendwelche unangebrachten Träumereien.