Die Neuauflage des Pokalspiels gegen den MSV kann nicht in Mennrath stattfinden. – Foto: Marcel Eichholz

Mennrath zieht um für Pokalkracher 2022 empfing Victoria Mennrath im Niederrheinpokal den MSV Duisburg in der „Mennrather Kull“. Doch dieses Mal muss sich der Verein eine andere Spielstätte suchen. Die steht nun fest. Verlinkte Inhalte 3. Liga Landesliga 1 Niederrheinpokal MSV Duisburg Mennrath

Mit namhaften Gegnern und großen Spielen haben sie bei Victoria Mennrath schon Erfahrung. Immerhin empfing der Verein 2018 bereits Rot-Weiss Essen und 2022 den MSV Duisburg zum Pokalspiel im Niederrheinpokal in der heimischen „Mennrather Kull“. Drei Jahre später heißt der Gegner im Niederrheinpokal erneut MSV Duisburg – und gerne hätten die Verantwortlichen das Pokalspiel wieder auf der eigenen Anlage ausgetragen. Doch dieses Mal musste der Verein einen alternativen Spielort suchen. Das Problem: Rund um den MSV Duisburg ist durch den Wiederaufstieg eine Euphorie entstanden, die selbst ein Spiel gegen einen Dorfklub wie Mennrath zum Event macht. Zumindest teilte dies die Polizei dem Mennrather Vorsitzenden Oliver Krüppel mit.

Demnach könnten zwischen 500 und 800 MSV-Anhänger nach Mennrath kommen – deutlich zu viel für die begrenzten Kapazitäten in der „Mennrather Kull“. Bei der Begegnung vor drei Jahren zwischen beiden Klubs, das Duisburg 8:0 gewann, kamen rund 700 Zuschauer. Krüppel sagt dazu: „Selbst wenn wir nur 200 Karten an Duisburg vergeben können, stehen dann unter Umständen trotzdem mehr Fans vor der Anlage. Das ist aus Sicht der Polizei nicht darzustellen. Deswegen können wir es nicht in Mennrath austragen.“ Ein Heimrechttausch mit dem MSV Duisburg wäre für die Mennrather zwar reizvoll gewesen, allerdings verwarfen die Verantwortlichen diese Option schnell. Denn fraglich ist, ob der MSV für dieses Spiel mit vergleichsweise überschaubarem Zuschauerinteresse tatsächlich seine Arena geöffnet hätte. Immerhin bietet das Stadion des Drittliga-Aufsteigers Kapazität für 31.500 Zuschauer. Womöglich hätte auch der MSV das Spiel dann auf einen anderen Platz verlegt. „Davon hätten wir nichts gehabt“, sagt Krüppel.

Grenzlandstadion erhält Zuschlag Also begann die Suche nach einem alternativen Spielort. „Wir haben hin und her überlegt, wo wir es austragen. Wir haben uns aber schnell dafür entschieden, in Mönchengladbach zu bleiben, damit Fans aus Mennrath und der Umgebung dabei sein können“, sagt Krüppel. Entsprechend war das Stadion des Mittelrheinligisten FC Wegberg-Beeck keine Option.