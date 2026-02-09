Mennrath zeigt starke Reaktion

Der SC Victoria Mennrath hat am Freitagabend mit einem deutlichen 5:1-Erfolg gegen die SG Unterrath überzeugt und damit eine starke Reaktion auf das Spiel der Vorwoche (1:3 bei den VSF Amern) gezeigt. Bereits früh stellte die Mannschaft von Trainer Marc Trostel die Weichen auf Sieg.
Die Gastgeber erwischten einen optimalen Start. In der 13. Minute brachte Johannes Minkiti Mennrath mit 1:0 in Führung. „Das frühe Tor hat uns extrem geholfen und uns Sicherheit gegeben. Man hat den Jungs angemerkt, dass sie dadurch besser ins Spiel gefunden haben“, sagte Trostel nach der Partie.
Kurz darauf folgte die spielentscheidende Szene: Minkiti wurde auf dem Weg zum Tor gefoult, Unterraths Alexander Straeten sah wegen der Notbremse in der 22. Minute die Rote Karte. „Natürlich hätte ich mich in der Situation auch über das 2:0 gefreut, aber die Rote Karte hat uns dann in die Karten gespielt“, erklärte Trostel.
In Überzahl übernahm Mennrath zunehmend die Kontrolle. Philipp Preckel erhöhte in der 32. Minute auf 2:0, ehe er kurz vor der Pause per Distanzschuss auch das 3:0 erzielte (43. Minute). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte sorgte Jacob Küppers mit dem 4:0 für die Vorentscheidung (45.+1). „Der Doppelschlag vor der Pause und vor allem das 4:0 in der Nachspielzeit haben uns natürlich extrem geholfen“, so Trostel.
Nach dem Seitenwechsel wechselte Unterrath dreifach, Mennrath setzte nun stärker auf Kontrolle und Ballbesitz. „Wir wollten das Spiel ruhiger gestalten und mehr Kontrolle haben, weil wir trotz Überzahl in der ersten Halbzeit phasenweise den Ball zu schnell hergegeben haben“, erklärte der Trainer. Zunächst gelang das, auch wenn die ganz großen Offensivmomente seltener wurden.
Mitte der zweiten Halbzeit wurde Mennrath jedoch etwas nachlässig, stand tiefer und kam nicht mehr konsequent in die Zweikämpfe. Die Folge: Shuki Hamanosono verkürzte in der 76. Minute auf 1:4 aus Sicht der Unterrather. Trostels Mannschaft fand jedoch schnell wieder in die Spur, zeigte in der Schlussphase wieder mehr Aggressivität und setzte den Schlusspunkt: Der eingewechselte Alex Alexandrov traf in der 87. Minute mit einem sehenswerten Distanzschuss zum 5:1-Endstand. „Das war ein superschönes Tor, rechts oben in den Winkel – ein perfekter Schlusspunkt“, schwärmte der Mennrather Coach.
Am Ende sprach Trostel von einem „total verdienten Sieg“ und einer „sehr guten Reaktion auf das Spiel in der vergangenen Woche“. Der Erfolg sei wichtig gewesen für das Selbstvertrauen: „Das tut uns fürs Gefühl gut und gibt hoffentlich wieder die Sicherheit, die wir für die kommenden Wochen brauchen.“
Der ASV Süchteln konnte sich mit einem 3:0-Sieg gegen TuRu Düsseldorf durchsetzen. Lars Prigge (14.), Lennart Mehler (49.) und Batuhan Arslanoglu (85.) trugen sich in die Torschützenliste ein und sicherten dem ASV einen klaren Erfolg. Dabei profitierten die Süchtelner noch von einer Roten Karte gegen den Düsseldorfer Frederik Brünen. Süchteln steht auf Platz sieben der Tabellen, einen Punkt hinter dem Sechsten Amern.
Die Amerner kämpften sich trotz eines 0:2-Rückstands bei Aufsteiger DJK Neuss-Gnadental zurück ins Spiel. Ein Doppelschlag von Niklas Thobrock (63.) und Micael Nack (69.) brachte den Ausgleich, und in der Schlussphase hatten die Gäste sogar Chancen auf einen Sieg.
Am Samstag nutzte der SC Union Nettetal das spielfreie Wochenende für ein Testspiel gegen Bezirksligist Ay-Yildizspor Hückelhoven und mischte seine Mannschaft kräftig durch, um möglichst vielen Spielern Einsatzzeiten zu geben und weitere Eindrücke zu sammeln. Mit Hauke Winkens, Reo Yoshida und Anastasios Koutras standen gleich drei Neuzugänge in der Startformation. Zur Halbzeit kam zudem Tom Gray in die Partie, der in der 78. Minute den Treffer zum 1:1-Endstand erzielte. Nettetal ist in zwei Wochen nach der Karnevalspause wieder im Einsatz, am Sonntag, 22. Februar, findet das Heimspiel gegen FC Kosova (15.30 Uhr) statt.
____
Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!
____
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
____
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: