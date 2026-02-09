Mennrath zeigt starke Reaktion

Am Ende sprach Trostel von einem „total verdienten Sieg“ und einer „sehr guten Reaktion auf das Spiel in der vergangenen Woche“. Der Erfolg sei wichtig gewesen für das Selbstvertrauen: „Das tut uns fürs Gefühl gut und gibt hoffentlich wieder die Sicherheit, die wir für die kommenden Wochen brauchen.“

Süchteln gewinnt, Amern kommt nicht über ein Unentschieden hinaus