Mennrath-Wahnsinn, Wülfrath im Pech, VSF Amern jubelt

Mennrath kann gegen Nettetal alles klar machen. – Foto: Andreas Bornewasser

Der 33. und vorletzte Spieltag der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1, hat den Abstiegskampf weiter zugespitzt: 1. FC Wülfrath gewinnt zwar beim VfB 03 Hilden II, bleibt aber auf Rang 14 und geht damit auf dem ersten Abstiegsplatz in das Saisonfinale. TuRU Düsseldorf holt gegen DJK Gnadental ein 0:3 auf, während Victoria Mennrath, SSV Bergisch Born und VSF Amern wichtige Ergebnisse sammeln.

Der 1. FC Wülfrath hat beim bereits tief im Tabellenkeller stehenden VfB 03 Hilden II mit 3:2 gewonnen, geht aber trotzdem als Tabellen-14. und damit auf dem ersten Abstiegsplatz in den letzten Spieltag. Timo Conde brachte die Gäste nach 18 Minuten in Führung, ehe Fabio Bachmann kurz vor der Pause ausglich (41.). In einer wilden Schlussphase der ersten Hälfte traf Youssef El Boudihi zum 2:1 für Wülfrath (45.+2), doch Azad Sari stellte nur vier Minuten später auf 2:2 (45.+6). Nach dem Seitenwechsel war es erneut Conde, der den entscheidenden Treffer erzielte (52.). Wülfrath steht nun bei 38 Punkten, bleibt wegen des direkten Vergleichs aber hinter dem SSV Bergisch Born und braucht im Saisonfinale weiter zwingend Hilfe und eigene Punkte.

Die VSF Amern haben gegen den TSV Solingen einen 4:2-Heimsieg gefeiert und sich damit weiter von den Abstiegsplätzen entfernt. Dabei gingen zunächst die Gäste in Führung, weil Tim Schwarz in der 30. Minute zum 0:1 traf. Noch vor der Pause drehte Amern die Begegnung: Johannes Hamacher glich aus (43.), anschließend brachte Kouki Ozawa die Gastgeber in Führung (45.+1). Nach dem Seitenwechsel erhöhte Selman Sevinc auf 3:1 (59.), ehe Justin Gregor Niedworok praktisch im Gegenzug verkürzte (60.). Die Antwort folgte aber schnell, weil Hamacher mit seinem zweiten Treffer den 4:2-Endstand herstellte (63.). Amern verbessert sich auf 40 Punkte und steht vor dem letzten Spieltag deutlich günstiger da als die Teams unterhalb von Rang 13.

Meister 1. Spvg. Solingen Wald 03 hat sein Heimspiel gegen den SSV Bergisch Born souverän mit 4:1 gewonnen und bleibt mit 73 Punkten klarer Spitzenreiter. Kingsley Sarpei eröffnete früh (8.), ehe Noah Salau nach 22 Minuten erhöhte. Noch vor der Pause traf Nikolaos Skondras zum 3:0 (37.), womit die Partie früh klar in Richtung des Aufsteigers lief. Nach dem Seitenwechsel legte Max Schreckenberg das 4:0 nach (51.). Born kam durch Julian Bernhard in der Schlussminute noch zum Ehrentreffer (90.). Trotz der Niederlage bleibt Bergisch Born mit 38 Punkten vor Wülfrath auf Rang 13 und geht damit oberhalb des ersten Abstiegsplatzes in den letzten Spieltag.

Der SC Velbert hat gegen den ASV Einigkeit Süchteln mit 2:1 gewonnen und damit im Tabellenmittelfeld noch einmal Boden gutgemacht. Jovan Gudalovic brachte die Gastgeber in der 26. Minute in Führung, während Süchteln nach dem Seitenwechsel durch Felipe Burkhardt zum Ausgleich kam (67.). Die Entscheidung fiel in der Schlussphase vom Punkt: Laurens Bock verwandelte in der 85. Minute einen Handelfmeter zum 2:1. Velbert klettert auf 44 Punkte und steht damit im gesicherten Bereich. Süchteln bleibt trotz der Niederlage Dritter, kann aber den SC Kapellen-Erft nicht unter Druck setzen, nachdem dieser parallel deutlich gewann.

Der SC Kapellen-Erft hat seinen zweiten Tabellenplatz mit einem klaren 4:0 gegen den FC Kosova Düsseldorf gefestigt. Alexander Fuchs brachte die Gastgeber nach 16 Minuten in Führung und erhöhte nach dem Seitenwechsel mit seinem zweiten Treffer auf 2:0 (75.). In der Schlussphase wurde das Ergebnis noch deutlicher: Alexandros Kiriakidis traf zum 3:0 (86.), bevor Bryan Schomann in der 90. Minute den Endstand herstellte. Kapellen steht nun bei 64 Punkten und bleibt klar vor Süchteln. Kosova rutscht mit 42 Punkten weiter ins Mittelfeld, wobei der Abstand zu den unteren Plätzen vor dem letzten Spieltag weiterhin ausreichend groß bleibt.

Die TuRU Düsseldorf hat gegen die DJK Gnadental ein 0:3 aufgeholt, bleibt aber bereits abgestiegen und steht weiter auf Rang 15. Gnadental erwischte einen starken Start: Carl Mergenthal traf zum 0:1 (12.), Marco Lüttgen erhöhte (21.), und Felix Dannenberg stellte früh auf 0:3 (27.). Noch vor der Pause brachte Mohamed Darwish TuRU zurück ins Spiel (38.). Nach dem Seitenwechsel traf Darwish erneut (49.), ehe Macaulay Onyedikachi Nwulu in der 85. Minute tatsächlich noch den Ausgleich erzielte. Für TuRU war es moralisch ein beachtliches Comeback, tabellarisch aber zu wenig. Der Abstieg war ohnehin schon besiegelt. Gnadental steht mit 43 Punkten im gesicherten Mittelfeld.

Lange blieb die Partie beim FC Remscheid torlos, ehe Victoria Mennrath in der Nachspielzeit beide Treffer erzielte. Philipp Preckel traf in der 90.+2 zum 1:0, kurz darauf legte Johannes Minkiti das 2:0 nach (90.+6). Victoria Mennrath verbessert sich damit auf 39 Punkte und verschafft sich vor dem Finale wichtige Luft. Durch dieses irre Finish haben die Gladbacher gute Chancen auf den Klassenerhalt. Remscheid ist abgestiegen.

Der SC Union Nettetal und die SG Unterrath trennten sich 2:2, wobei die Gäste trotz zweier Platzverweise lange wie der Sieger aussahen. Shunya Hashimoto brachte Unterrath nach 25 Minuten in Führung, kurz nach der Pause erhöhte Antonio Munoz-Bonilla auf 2:0 (48.). Zu diesem Zeitpunkt war Noah Cain bereits mit Rot vom Platz gegangen (47.), später sah auch Shuki Hamanosono Rot (59.). Nettetal nutzte die personelle Überzahl erst spät: Branimir Galic verkürzte (79.), ehe Maurits Kerkman in der 87. Minute den Ausgleich erzielte. Beide Teams stehen mit 43 beziehungsweise 49 Punkten im gesicherten Bereich und gehen ohne akuten Druck in den letzten Spieltag. Wülfrath muss als Tabellen-14. zittern Vor dem letzten Spieltag ist die Lage im Tabellenkeller besonders brisant. 1. FC Wülfrath gewann zwar in Hilden, bleibt aber mit 38 Punkten auf Rang 14 und steht damit wegen der Abstiegs-Konstellation auf dem ersten Abstiegsplatz. SSV Bergisch Born liegt punktgleich davor, Victoria Mennrath hat sich mit dem späten Sieg in Remscheid auf 39 Punkte verbessert. TuRU Düsseldorf, FC Remscheid und VfB 03 Hilden II sind abgestiegen. An der Spitze bleibt 1. Spvg Solingen Wald 03 souveräner Meister, während SC Kapellen-Erft Rang zwei erobert hat.

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Das sind die nächsten Spieltage

33. Spieltag

So., 31.05.26 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - 1. FC Wülfrath

So., 31.05.26 15:00 Uhr VSF Amern - TSV Solingen

So., 31.05.26 15:00 Uhr SC Velbert - ASV Einigkeit Süchteln

So., 31.05.26 15:00 Uhr FC Remscheid - Victoria Mennrath

So., 31.05.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - SSV Bergisch Born

So., 31.05.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - FC Kosova Düsseldorf

So., 31.05.26 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - DJK Gnadental

So., 31.05.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal - SG Unterrath



34. Spieltag

Mi., 03.06.26 19:15 Uhr TSV Solingen - VfB 03 Hilden II

So., 07.06.26 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - SC Kapellen-Erft

So., 07.06.26 15:30 Uhr SG Unterrath - VSF Amern

So., 07.06.26 15:30 Uhr Victoria Mennrath - SC Union Nettetal

So., 07.06.26 15:30 Uhr DJK Gnadental - FC Remscheid

So., 07.06.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - DV Solingen

So., 07.06.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - SC Velbert

So., 07.06.26 15:30 Uhr 1. FC Wülfrath - 1. Spvg. Solingen Wald 03