Mennrath & Neuwerk Start vergolden, Goch und Bottrop brauchen Sieg

3. Spieltag
Do., 27.08.26 20:00 Uhr VfL Rhede - SC Union Nettetal
So., 30.08.26 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - Mülheimer FC 97
So., 30.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - 1. FC Kleve
So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Budberg - Duisburger FV 08
So., 30.08.26 15:00 Uhr VfB Homberg - ASV Einigkeit Süchteln
So., 30.08.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - VfB Speldorf
So., 30.08.26 15:15 Uhr VfB Bottrop - VSF Amern
So., 30.08.26 16:30 Uhr Rheinland Hamborn - Victoria Mennrath
So., 30.08.26 16:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - Viktoria Goch
4. Spieltag
Fr., 04.09.26 20:00 Uhr Victoria Mennrath - VfB Bottrop
Sa., 05.09.26 16:00 Uhr VSF Amern - DJK Arminia Klosterhardt
So., 06.09.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve - Rheinland Hamborn
So., 06.09.26 15:00 Uhr Viktoria Goch - 1. FC Lintfort
So., 06.09.26 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - SV Budberg
So., 06.09.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - VfL Rhede
So., 06.09.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal - SV Biemenhorst
So., 06.09.26 15:30 Uhr VfB Speldorf - Sportfreunde Neuwerk
So., 06.09.26 15:30 Uhr Mülheimer FC 97 - VfB Homberg