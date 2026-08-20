 2026-08-17T04:56:09.060Z

Allgemeines

Mennrath & Neuwerk Start vergolden, Goch und Bottrop brauchen Sieg

Landesliga 1: Victoria Mennrath und Sportfreunde Neuwerk wollen nach ihren Siegen zum Auftakt ihren Saisonstart im Derby vergolden. Dagegen geht es am Freitag zwischen Viktoria Goch und VfB Bottrop nach zwei Pflichtspiel-Pleiten um das Gegenteil.

von André Nückel · Heute, 21:15 Uhr · 0 Leser
SF Neuwerk mit Kapitän Tristan Benten im Auswärtsspiel in Mennrath.
SF Neuwerk mit Kapitän Tristan Benten im Auswärtsspiel in Mennrath. – Foto: Markus Verwimp

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Spieltag 2 in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: Victoria Mennrath und die Sportfreunde Neuwerk wollen nach ihren Auftaktsiegen den Saisonstart im Derby vergolden. Dagegen geht es am Freitag zwischen Viktoria Goch und dem VfB Bottrop nach jeweils zwei Pflichtspiel-Pleiten um das Gegenteil. Beide Klubs, vor allem Goch nach dem herben 0:5 bei Rheinland Hamborn, brauchen für die kommenden Wochen ein gutes Ergebnis.

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Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

Morgen, 20:00 Uhr
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
20:00live
Spieltext Mennrath - SF Neuwerk

Morgen, 20:00 Uhr
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
20:00
Spieltext Vikt. Goch - VfB Bottrop

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
15:30live
Spieltext Duisb. FV 08 - VfB Homberg

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
15:30live
Spieltext Nettetal - SV Budberg

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
15:30
Spieltext VfB Speldorf - VfL Rhede

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
15:00
Spieltext 1. FC Kleve - Biemenhorst

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
15:30live
Spieltext VSF Amern - Rheinland

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
15:30
Spieltext Arm. Kloster - FC Lintfort

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülheimer FC
15:00live
Spieltext ASV Süchteln - Mülheimer FC

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Das sind die nächsten Spieltage

3. Spieltag
Do., 27.08.26 20:00 Uhr VfL Rhede - SC Union Nettetal
So., 30.08.26 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - Mülheimer FC 97
So., 30.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - 1. FC Kleve
So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Budberg - Duisburger FV 08
So., 30.08.26 15:00 Uhr VfB Homberg - ASV Einigkeit Süchteln
So., 30.08.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - VfB Speldorf
So., 30.08.26 15:15 Uhr VfB Bottrop - VSF Amern
So., 30.08.26 16:30 Uhr Rheinland Hamborn - Victoria Mennrath
So., 30.08.26 16:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - Viktoria Goch

4. Spieltag
Fr., 04.09.26 20:00 Uhr Victoria Mennrath - VfB Bottrop
Sa., 05.09.26 16:00 Uhr VSF Amern - DJK Arminia Klosterhardt
So., 06.09.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve - Rheinland Hamborn
So., 06.09.26 15:00 Uhr Viktoria Goch - 1. FC Lintfort
So., 06.09.26 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - SV Budberg
So., 06.09.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - VfL Rhede
So., 06.09.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal - SV Biemenhorst
So., 06.09.26 15:30 Uhr VfB Speldorf - Sportfreunde Neuwerk
So., 06.09.26 15:30 Uhr Mülheimer FC 97 - VfB Homberg

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 1!