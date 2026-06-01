Mennrath und Amern halten Vorsprung vor den Abstiegsrängen

Wer erreicht das rettende Ufer in der Landesliga? Diese Frage stellt sich auch weiter nach dem vorletzten Spieltag. Nach einem 4:2-Heimsieg gegen den TSV Solingen festigt der VSF Amern sein Polster von zwei Punkten auf die Abstiegsplätze. Angespannter bleibt die Lage für Victoria Mennrath – doch nach dem 2:0-Auswärtssieg beim FC Remscheid halten die Mennrather im Saisonfinale die Zügel in der Hand. Einen Punkt Vorsprung hat das Team von Trainer Simon Netten vor dem Abstiegsrang 14, den nach wie vor der 1. FC Wülfrath belegt. Dieser löste selbst seine Pflichtaufgabe (3:2 bei VfB Hilden II) und ließ sich somit nicht abschütteln.
Lange Zeit stand es 0:0 zwischen Absteiger Remscheid und den Gästen aus Mennrath. „Es war heute wirklich ein packendes Spiel“, blickte Netten auf die Partie zurück. „Remscheid hat noch mal alles reingeworfen, obwohl sie schon abgestiegen sind. Wir kamen nicht gut ins Spiel rein“, fügte er an. So hatten die Gastgeber die besseren Chancen, Mennraths Torhüter Mykyta Kryukov hielt das 0:0 fest.
In der zweiten Halbzeit musste Netten dann doppelt verletzungsbedingt wechseln: Für Maurice Passage (46.) und Konstantin Xenidis (58.) ging es nicht weiter. Spielerisch steigerte sich Mennrath jedoch. „Ab der 60. Minute haben wir uns ins Spiel reingekämpft und uns auch gute Chancen herausgearbeitet. Aber der letzte Ball hat nicht so hundertprozentig gepasst“, beklagte Netten. Nach 92 Minuten war es dann jedoch so weit: Philipp Preckel erlöste seine Mannschaft mit dem wichtigen 1:0. „Wie es dann im Fußball so ist, war es ein absolut offener Schlagabtausch“, erinnerte sich der Trainer an die Minuten vor dem Führungstreffer. „Dann war natürlich dem Jubel keine Grenze gesetzt“, so Netten.
Nur vier Minuten später konnten die Gäste erneut feiern. „Johannes Minkiti läuft auf das leere Tor zu, nachdem der gegnerische Torhüter mit nach vorne gerannt ist, und mit dem 2:0 macht er den Sack zu. Es war nicht unverdient heute, vielleicht ein bisschen Glück, aber der dicke Dreier, den wir gemacht haben, tut natürlich unendlich gut“, freute sich Netten. Es bleibt also beim Ein-Punkt-Vorsprung vor dem 14. Tabellenplatz für den Zwölften Mennrath.
Doch selbst wenn die Mennrather ihr letztes Saisonspiel gegen den SC Union Nettetal verlieren, müsste Wülfrath einen Punkt beim feststehenden Meister Solingen 03 holen. Das ist auch für die VSF Amern eine gute Nachricht. Schließlich könnten auch die Amerner am letzten Spieltag noch auf Rang 14 abrutschen. Doch dafür müsste Wülfrath eben gewinnen, während Mennrath durch das schlechtere Torverhältnis ebenfalls einen Sieg bräuchte – ein Unentschieden würde nur reichen, wenn Amern mit vier Toren Unterschied verliert.
Auch dann müsste zusätzlich der SSV Bergisch Born (Platz 13) einen Sieg beim SC Velbert holen, damit Amern am letzten Spieltag doch noch absteigt. Der 4:2-Heimsieg der Amerner gegen Solingen lässt diese Rechenspiele jedoch überflüssig erscheinen. So kamen am vorletzten Spieltag keine Zweifel daran auf, dass das Team von Willi Kehrberg auch in der kommenden Saison weiterhin in der Landesliga vertreten sein wird.
Dennoch werden die Amerner am Sonntag einen Blick zum Nachbarn Union Nettetal geworfen haben – schließlich war dort Amerns kommender Gegner SG Unterrath zu Gast. Und nach dem 2:2 in Nettetal wird Unterrath doppelt geschwächt in das letzte Saisonspiel gehen: Erst holte sich Noah Cain kurz nach dem Seitenwechsel die Rote Karte ab, nach einer Stunde Spielzeit wurde schließlich auch Shuki Hamanosono des Feldes verwiesen.
Hamanosono hatte in der 25. Minute noch das 1:0 für die Gäste aus Unterrath erzielt. Auf 2:0 erhöhte schließlich Antonio Munoz-Bonilla, unmittelbar nach dem zweiten Platzverweis (48. Minute). Davon ließ sich Nettetal jedoch nicht unterkriegen, kam zehn Minuten vor Schluss durch Branimir Galic zum 1:2-Anschlusstreffer nach einer Ecke. Den Ausgleich erzielte wenig später Maurits Kerkman, der ebenfalls nach einer Ecke per Kopf traf (87.).
Damit rutscht Nettetal von Platz sieben auf Platz acht, da der SC Velbert seine Partie zu Hause gegen den ASV Süchteln gewonnen hat. Jovan Gudalovic besorgte die Führung für die Gastgeber (26.), danach geschah lange Zeit wenig, ehe Felipe Burkhardt für Süchteln auf 1:1 stellte (67.). Den Schlusspunkt setzte jedoch Velbert: Laurens Bock erzielte mit dem 2:1 in der 85. Minute den Endstand. Durch die Niederlage rutscht Süchteln von Platz zwei auf Platz drei, da der SC Kapellen-Erft nach einem 4:0-Sieg gegen Kosova Düsseldorf vorbeigezogen ist.