Mennrath und Amern halten Vorsprung vor den Abstiegsrängen

Hamanosono hatte in der 25. Minute noch das 1:0 für die Gäste aus Unterrath erzielt. Auf 2:0 erhöhte schließlich Antonio Munoz-Bonilla, unmittelbar nach dem zweiten Platzverweis (48. Minute). Davon ließ sich Nettetal jedoch nicht unterkriegen, kam zehn Minuten vor Schluss durch Branimir Galic zum 1:2-Anschlusstreffer nach einer Ecke. Den Ausgleich erzielte wenig später Maurits Kerkman, der ebenfalls nach einer Ecke per Kopf traf (87.).

Damit rutscht Nettetal von Platz sieben auf Platz acht, da der SC Velbert seine Partie zu Hause gegen den ASV Süchteln gewonnen hat. Jovan Gudalovic besorgte die Führung für die Gastgeber (26.), danach geschah lange Zeit wenig, ehe Felipe Burkhardt für Süchteln auf 1:1 stellte (67.). Den Schlusspunkt setzte jedoch Velbert: Laurens Bock erzielte mit dem 2:1 in der 85. Minute den Endstand. Durch die Niederlage rutscht Süchteln von Platz zwei auf Platz drei, da der SC Kapellen-Erft nach einem 4:0-Sieg gegen Kosova Düsseldorf vorbeigezogen ist.