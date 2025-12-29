Mennrath spaziert in die Endrunde, Giesenkirchen scheidet aus

Vier Spiele, vier Siege: Landesligist Victoria Mennrath marschierte im Schongang erfolgreich durch die Vorrunde der Hallenstadtmeisterschaft. Der Titelträger der Jahre 2023 und 2024 hatte mit seiner Gruppe Losglück und meisterte die Aufgaben gegen die B-Ligisten Giesenkirchen, Broich-Peel, Fortuna Mönchengladbach und C-Ligist SV 08 Rheydt ohne Schwierigkeiten.
Mennrath kassierte in den ersten drei Partien nur ein Gegentor, dies jedoch gleich im Auftaktspiel gegen Fortuna, das in der vierten Minute mit 1:0 in Führung ging. Doch drei Tore unter anderem von Noah Kubawitz führten letztendlich zum ungefährdeten 6:1-Sieg. Es folgte ein 4:0-Arbeitssieg gegen SV 08 Rheydt.
Offener war die Ausgangslage um Platz zwei und den Einzug in die Zwischenrunde. Als souveräner Tabellenführer in der Kreisliga B galt Giesenkirchen für viele als Favorit auf diese Position. Doch bereits im ersten Spiel kam Giesenkirchen nur zu einem 2:2-Remis gegen Fortuna Mönchengladbach – Torjäger Leon Theißen glich zweimal für die DJK aus. Konkurrent SC Broich-Peel lieferte sich zum Auftakt hingegen einen torreichen Schlagabtausch mit dem SV 08 Rheydt und ging schließlich mit 7:5 als Sieger hervor. Alleine in der letzten Spielminute fielen drei Tore – unter anderem traf Niklas Windeck per Doppelpack zum Sieg.
Ebenso spektakulär ging es im zweiten Spiel der Broich-Peeler zu: Am Ende stand ein 7:4-Erfolg gegen Giesenkirchen, der Broich-Peel frühzeitig auf die Pole-Position um Gruppenplatz zwei brachte. Und mit dem 5:2-Sieg im dritten Spiel gegen Fortuna war das Weiterkommen für Broich-Peel bereits gesichert – obwohl es nach zehn Minuten noch 1:1 stand. Erneut lieferte die Mannschaft ereignisreiche Schlussminuten und sicherte sich den dritten Sieg in Serie.
Somit lag zumindest tabellarisch eine gewisse Spannung auf dem Duell zwischen Mennrath und Broich-Peel um den Gruppensieg. Auf der Platte offenbarte sich jedoch der Unterschied aus drei Spielklassen aus dem Ligabetrieb. Bereits nach vier Minuten lag der Landesligist durch einen Doppelpack von Kubawitz 2:0 in Führung – Miguel Werner, Wadim Kuliew und Moussa Coulibaly erhöhten später auf 5:0.
Für Giesenkirchen war es indes ein gebrauchter Hallentag. Gegen den SV 08 Rheydt gab es eine weitere Niederlage. Zwar führte Giesenkirchen früh durch einen weiteren Treffer von Theißen, verlor jedoch durch zwei später Tore noch mit 1:2. Mit einem weiteren 3:1-Sieg gegen Fortuna sicherte sich SV 08 Rheydt den dritten Platz der Gruppe. Zum Abschluss feierte Mennrath einen 5:3-Erfolg gegen Giesenkirchen.