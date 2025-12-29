Mennrath spaziert in die Endrunde, Giesenkirchen scheidet aus

Offener war die Ausgangslage um Platz zwei und den Einzug in die Zwischenrunde. Als souveräner Tabellenführer in der Kreisliga B galt Giesenkirchen für viele als Favorit auf diese Position. Doch bereits im ersten Spiel kam Giesenkirchen nur zu einem 2:2-Remis gegen Fortuna Mönchengladbach – Torjäger Leon Theißen glich zweimal für die DJK aus. Konkurrent SC Broich-Peel lieferte sich zum Auftakt hingegen einen torreichen Schlagabtausch mit dem SV 08 Rheydt und ging schließlich mit 7:5 als Sieger hervor. Alleine in der letzten Spielminute fielen drei Tore – unter anderem traf Niklas Windeck per Doppelpack zum Sieg.

Broich-Peel setzt sich durch

Ebenso spektakulär ging es im zweiten Spiel der Broich-Peeler zu: Am Ende stand ein 7:4-Erfolg gegen Giesenkirchen, der Broich-Peel frühzeitig auf die Pole-Position um Gruppenplatz zwei brachte. Und mit dem 5:2-Sieg im dritten Spiel gegen Fortuna war das Weiterkommen für Broich-Peel bereits gesichert – obwohl es nach zehn Minuten noch 1:1 stand. Erneut lieferte die Mannschaft ereignisreiche Schlussminuten und sicherte sich den dritten Sieg in Serie.

Somit lag zumindest tabellarisch eine gewisse Spannung auf dem Duell zwischen Mennrath und Broich-Peel um den Gruppensieg. Auf der Platte offenbarte sich jedoch der Unterschied aus drei Spielklassen aus dem Ligabetrieb. Bereits nach vier Minuten lag der Landesligist durch einen Doppelpack von Kubawitz 2:0 in Führung – Miguel Werner, Wadim Kuliew und Moussa Coulibaly erhöhten später auf 5:0.