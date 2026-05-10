Mennrath schöpft im Abstiegskampf trotz Personalproblemen Mut

Schwierige Situation in Mennrath. – Foto: Claudia Pillekamp

Am Sonntag wartet mit dem Auswärtsspiel beim Tabellenvierten DV Solingen eine anspruchsvolle Aufgabe. Dennoch reist Mennrath zuversichtlich an. Die jüngsten Auftritte gegen die Topteams der Liga haben dem Verein Mut gemacht – auch wenn sich die Mannschaft dafür nicht belohnen konnte. Dazwischen gelang ein wichtiger 1:0-Erfolg beim SC Velbert.

„Uns fehlt manchmal einfach ein bisschen Glück“, sagt Defensivspieler Simon Littges. „Gegen Kapellen war das wieder so ein Spiel: Wir spielen ordentlich, nutzen unsere Chancen nicht und bekommen dann ein schwer zu verteidigendes Gegentor. Das ist bitter.“ Gleichzeitig sieht der 29-Jährige aber auch positive Ansätze: „Die Leistungen stimmen, darauf können wir aufbauen.“

Littges, seit Jahren eine feste Größe im Team, kennt die Situation im Tabellenkeller. „Abstiegskampf ist für uns nichts Neues. Wir wollen die Liga unbedingt halten“, betont er. Nach einer stabilen Hinrunde habe man gehofft, frühzeitig für ruhigere Verhältnisse sorgen zu können. „Es gibt nicht den einen Grund, warum wir jetzt da stehen. Es sind viele Kleinigkeiten, die zusammengekommen sind.“

Szymanski fällt weiter aus

Ein wesentlicher Faktor ist die personelle Situation. Vor allem der Ausfall von Paul Szymanski, langjähriger Top-Torjäger und zentrale Offensivfigur, wiegt schwer. Seine Torgefahr und Präsenz im Angriff fehlen der Mannschaft spürbar – gerade in engen Spielen, in denen wenige Aktionen den Unterschied ausmachen. „Das merkst du natürlich sofort, wenn so ein Spieler fehlt“, sagt Littges. Hinzu kommen weitere Ausfälle im Saisonverlauf, etwa im zentralen Mittelfeld. Sie machten immer wieder Umstellungen nötig und sorgten für Unruhe im Spiel.

Auch vor dem Duell in Solingen bleibt die Lage angespannt: Szymanski fällt weiterhin aus, zudem stehen Oliver Krüppel und Noah Kubawitz nicht zur Verfügung. „Wir sind personell angeschlagen, aber das darf keine Ausrede sein“, betont Littges. Vielmehr setzt Mennrath auf Einsatz, Geschlossenheit und Mentalität. „Wir fahren da nicht hin, um das Spiel abzuschenken. Wir wollen versuchen, etwas mitzunehmen“, sagt Littges.

Mit Blick auf das Restprogramm bleibt die Ausgangslage dennoch vielversprechend. Nach dem Spiel in Solingen folgen zwei direkte Duelle gegen TuRU Düsseldorf und den FC Remscheid – Partien, in denen Mennrath den Klassenerhalt in der eigenen Hand hat. Zum Abschluss wartet dann noch der SC Union Nettetal.